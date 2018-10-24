"الاستثمار في المستقبل" يدعو لاستحداث أنظمة تعليمية تُلبي متطلبات العصر

الشارقة 24:

ناقش مؤتمر "الاستثمار في المستقبل"، الذي تنظمه مؤسسة القلب الكبير، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، تحت شعار "الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية"، أهمية استحداث برامج وأنظمة تعليمية متطوّرة تدمج بين ما يتعلمه الطلاب في المدارس، وما هو مطلوب عملياً في مجالات الحياة وأسواق العمل.

جاء ذلك، خلال جلسة حوارية بعنوان "المهارات الحياتية كنهج جديد للتعليم" نظمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وشارك فيها كلّ من هديل نصر الدين، مسؤولة المشاريع في مؤسسة النيزك في فلسطين، وإحساين أوجور، مدير التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب، وأدارها أبرتو بيانكولي، أخصائي التعليم لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي مستهّل الجلسة استعرض بيانكولي رؤية منظمة اليونيسف في استحداثها لبرنامج التعليم التحويلي الذي يسهم في تدعيم معارف الطلاب بخبرات عملية تسهم في تأهيلهم ليكونوا قادرين على مواكبة سوق العمل والحد من مستويات البطالة وشحّ التعليم، حيث ذكر بيانكولي أن الإحصائيات الصادرة عن المنظمة تشير إلى وجود 25 مليون طفل على أبواب الالتحاق في التعليم الرسمي، إضافة إلى وجود 39 مليون شاب سيدخلون سوق العمل، ما طرح تساؤلاً حول قدرة الأنظمة التربوية في المنطقة واستعدادها على تأهيل التلاميذ ليكونوا قادرين على الدمج ما بين المهارات والخبرات التعليمية.

وأكد بيانكولي أن المنطقة تشهد أعلى نسبة بطالة في العالم ثلثها من حملة الشهادات الجامعية، إضافة إلى افتقار الخريجين والطلاب للمهارات المطلوبة في سوق العمل، ولفت إلى وجود أزمة ثالثة تكمن في قلة إشراك هذه الفئة في المجتمع نتيجة لتدني مستوى التعليم وعدم توفر الوظائف، منوّهاً إلى ضرورة تغيير الممارسات الحكومية في وزارات التربية والتعليم، وإيجاد نظام تعليمي متطور يتجاوز الأنظمة التقليدية ويسمح برفد الطلاب بخبرات ومهارات عملية متقدمة.

ومن جهتها أكدت هديل نصر الدين، مسؤولة المشاريع في مؤسسة النيزك في فلسطين، أن إطلاق المؤسسة في العام 2003 جاء بهدف فتح الباب أمام تعليم الأجيال الجديدة على مبادئ التفكير الناقد والعلمي، وإتاحة المجال لهم للاستفادة من مقدرات التكنولوجية المتطورة في عصرنا الراهن والتعلم عبر طرق ووسائل ترفيهية وتشاركية تجعل من الطالب شريكاً في العملية التعليمية وليس متلقياً وحسب.

وأضافت نصر الدين أن المؤسسة استحدثت برنامج "الباحث الصغير" بالشراكة مع اليونيسف، بهدف تعريف وتعليم صفوف المرحلة الابتدائية لمهارات التفكير الناقد والبحث العلمي، ما يمكّن الطالب من نقد المشاكل المحيطة به، وإيجاد الحلول المناسبة لها، واتقان مهارات العمل ضمن فريق واحد من خلال تعلم اساسيات البرمجة والتقنية وغيرها، لافتة إلى أنهم في المؤسسة يؤمنون بأن غياب المهارات الحياتية يخلق فجوة في التعليم.

ومن جهته قال إحساين أوجور، مدير التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب إن البرنامج استحدث في العام 1998 برنامجاً تعليمياً جديداً يختلف عن الأنظمة التقليديّة النظامية، بعد أن لاحظ وجود أعداد من الخريجين عاطلين عن العمل، حيث سجّلت الأرقام الاحصائية نسبة كبيرة من الأطفال خارج المنظومة التعليمية، لذا فكرنا في المساهمة بإعطاء الفرصة للشباب من حملة الشهادات لتقديم خبراتهم في مجال التعليم، واستدركنا وضع الأطفال في المدرسة تلبية لمتطلبات التنمية.

ويأتي المؤتمر بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، وقرى الأطفال SOS، تحت شعار، الشباب: تحدي الأزمات وفرص التنمية، بحضور نخبة من المتحدثين والمشاركين ممثلي الحكومات والدوائر الرسمية ومنظمات المجتمع الدولي.