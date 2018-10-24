سلطان بن أحمد: الشارقة تهتم بقضايا الأطفال والشباب

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

توجه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، بالشكر والتقدير للمؤسسة، على تنظيم الدورة الثالثة من مؤتمر الاستثمار في المستقبل، مشيراً إلى أنه تم التركيز، خلال هذا العام، على الشباب وهمومهم، وإيجاد الحلول لهم لأنهم في الحقيقة هم المستقبل، وأعرب عن تمنياته، الخروج بتوصيات تصب في المصلحة العامة، وخاصة الشباب على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن إمارة الشارقة تعرف باهتمامها بالأطفال والشباب، وأن هذا المؤتمر منصة جيدة للجميع للمشاركة، وطرح أصوات الشباب، لإيجاد الحلول المناسبة لقضاياهم، والتي هي بالحقيقة من أهم القضايا التي يواجهها العالم.

وأوضح المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أنه على الرغم من بشاعة النزاعات وما تخلّفه من دمار، فإنّ الظروف القهرية لا تعني الحروب وحدها، فهناك من الأوضاع الصعبة التي تتفوق كوارثها على حرب السلاح، ومن تلك التحديات، تزايد معدلات البطالة بين الشباب، وتفاقم نسبها في العديد من المجتمعات، وخاصةً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب تهميش دور الشباب، وعدم إتاحة فرص صنع القرار وصياغة مستقبل أوطانهم لهم.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن الكثير من التقارير الدولية تدق ناقوس الخطر لارتفاع نسب الأمية بين الشباب في الدول الفقيرة ودول النزاع، ومن التحديات إجهاض أحلام الشباب وتوجيه فكرهم نحو الفرقة والإرهاب، مشيراً إلى أن مكامن الخطر وخيمة، ولابد من استدراكها فوراً، خاصة إنها مرتبطة بمصائر أوطان وحقب زمنية لاحقة.

وتابع الشيخ سلطان بن أحمد، أننا ندرك جميعاً أهمية إعادة تنمية شباب النزاعات وتمكينهم وغرسِ القيمِ الإنسانية والاجتماعية في نفوسِهم، بعد أن تَرَبّوا على الثوراتِ والصراعات، ونؤكدُ ضرورةَ تكاتفِ الجهودِ وتعزيزِ التعاونِ بينَ المؤسساتِ الدولية لإيجاد حلولٍ سريعة لمشكلاتِ البطالة وإنقاذِ الشباب من براثنِ الفراغ بتفعيل البرامجِ الرياديةِ ودعمِها، وأضاف نظراً لأنَّ المشكلةَ انبثقتْ عن الأزماتِ بمختلفِ أنواعِها، فالمطلوب هو إيجاد حلول ناجعة لنتائج الأزمات، ووضع البرامج والخطط الاستراتيجية الكفيلة بحل المشكلات.

ونوّه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إلى أهميةَ مؤتمر الاستثمار في المستقبل، والتي تكمن في شراكة الشباب بتقديم الإجابات والتصورات للحلول، هذه النقاشات التي قد تشكل إلهاماً لصانعي القرار.

واعتبر أن المؤتمر يرسم خريطة جديدة لمستقبل الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال حكايات ملهمة، لأشخاص ولدوا من المعاناة، وحولوا الألمَ إلى أمل، وأكد على عناصر قوة هذه الخريطة، من مؤسسات وهيئات نذرت جهدها لتنهض بواقع اللاجئين، والمنكوبين، والمشردين، وذوي الظروف الصعبة، وشراكة وتعاون والتزام يعيد للشباب دورهم، ويمنحهم الحق الذي يحاكي تطلعاتهم.