سعاد الحمادي تُشيد بمؤتمر الاستثمار في المستقبل لخدمة الشباب

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أشادت سعاد الحمادي سفيرة جمعية الشباب لدى الأمم المتحدة، بأهداف مؤتمر الاستثمار في المستقبل الذي تنظمه مؤسسة القلب الكبير في إمارة الشارقة، الذي يجمع عدداً كبيراً من شباب الوطن العربي والعالم، ليجتمعوا في مكان واحد ويخرجوا بتوصيات تفيد مستقبلهم ودولهم.

وأضافت الحمادي، في تصريح لـ "الشارقة 24"، أنها أمضت أربعة أيام قبل انطلاق المؤتمر، بالتحاور والنقاش مع الشباب المشاركين فيه، حول أبرز المشاكل والقضايا التي يعانون منها، وكيفية الخروج بتوصيات تساعدهم في حياتهم المستقبلية.