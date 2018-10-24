موارد الشارقة تنفذ 19 برنامجاً تأهيلياً في نوفمبر

الشارقة 24:

أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، عن تنفيذ 19 برنامجاً تأهيلياً للباحثين عن عمل، في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، خلال الشهر المقبل، بناء على متطلبات سوق العمل، ووفقاً للمناهج والمعايير المعتمدة، محلياً وعالمياً.

وأوضحت الدائرة، أنها ستنفذ 5 برامج في مدينة الشارقة، في تأهيل الموظف المتميز، وإعداد الدراسات والاستشارات القانونية، والاستعداد للوظيفة، ولغة الجسد وسيكولوجية العميل، والتوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية.

وأضافت أنها تعتزم تنفيذ برنامجين في الذيد والمدام بالمنطقة الوسطى، حول تأهيل الموظف المتميز، والاستعدادات للوظيفة، وأشارت إلى أنها ستنفذ 12 برنامجاً في خورفكان وكلباء ودبا الحصن بالمنطقة الشرقية، حول التقنيات الرقمية في الفهرسة والأرشفة المتقدمة، والتوعية الأمنية الإلكترونية، ومهارات النجاح في إدارة الأعمال، وصناعة التغيير ونموذج استراتيجية كايزن، والمحاسب المالي المحترف، ومهارات الكتابة المهنية المتقدمة، والقبعات الست في التفكير، ومهارات التفاوض الفعال، وإدارة نظم المعلومات المكتبية والأرشفة الإلكترونية، والاستعدادات للوظيفة، والتوجيه الوظيفي لنظام المقابلات في خورفكان وكلباء.

وأكدت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، أن جميع البرامج تستمر بين يوم إلى 5 أيام، وتستهدف حملة جميع المؤهلات العلمية، من الباحثين عن عمل والمدرجين في نظام الدائرة، بهدف رفع كفاءة المنتسبين، وتطوير مهاراتهم، تمهيداً للانخراط في سوق العمل.