مريم الحمادي: الشارقة استلهمت العزم على التقدم من سلطان القاسمي

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

اعتبرت مريم الحمادي مديرة مؤسسة القلب الكبير، أن مؤتمر الاستثمار في المستقبل، يترجم رؤية القلب الكبير، حيث سخرت دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة، كافة الإمكانات لخدمة الإنسان على أرضهما وخارج حدودهما، وجعلتا من الخير هوية وغاية ووسيلة، وأن الإمارة الباسمة استلهمت العزم على التقدم من رؤية حاكمها ورعاية قرينته، فحققت الإنجاز تلو الآخر، من عاصمة للثقافة والسياحة والكتاب، إلى مدينة صديقة للأطفال واليافعين وكبار المواطنين وذوي الإعاقة، وعززت مكانتها كراعية لأهم المبادرات التنموية، وحاضنة للشباب وطموحاتهم.

وأضافت الحمادي، اليوم نلتقي لنترجم رؤية مؤسسة القلب الكبير، في الوقوف إلى جانب ضحايا الأزمات والفقر، ولنجمع الشباب مع صناع القرار وممثلي الهيئات الدولية والمجتمع الدولي، لنطرح التحديات أساساً للحوار ونخرج بتصورات ورؤى تشكل مداخلاً لحلول عملية، تثري سياسات الدول والمؤسسات، وتساعدها على تصميم البرامج والمبادرات، لتكون أكثر فاعلية في التعاطي مع أزمات المنطقة، وأكثر قدرةً على مساعدة ضحاياها.

وأشارت مديرة مؤسسة القلب الكبير، إلى أن رسالة هذه الدورة من المؤتمر موجهة للشباب ضحايا الصراعات والنزاعات بشكل خاص، ولشباب العالم بشكل عام، واعتبرت أن تحفيز الشباب على العمل والبدء في تخطي تحدياتهم، يشكلان مهمة أساسية للجهات المشاركة في المؤتمر وللمنظمات الإنسانية والتنموية، التي عبرت عن دعمها لشعاره واستعدادها للشراكة في مبادرات مستقبلية، لتمكين الشباب في مناطق النزاع.