"الاستثمار في المستقبل" يؤكد أهمية النهوض بقطاع ريادة الأعمال

الشارقة 24:

أكد متحدثون في الدورة الثالثة من مؤتمر الاستثمار في المستقبل، الذي تنظمه مؤسسة "القلب الكبير"، على مدار يومين في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار "الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية"، الدور الكبير الذي يلعبه قطاع ريادة الأعمال في تمكين الشباب والسيدات، اقتصادياً ومهنياً، ورفد سوق العمل بمزيد من فرص العمل.

جاء ذلك في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان "ريادة الأعمال كمحفز ودافع للنمو والتشغيل"، وشارك فيها كلٌ من سيف أبو زيد الرئيس التنفيذي في مدرسة مافريكس الدولية، ووليد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة MUMM، ونجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وآسيا ريتشو مؤسسة مبادرة Evolvin Women، وأدارها جوكهان ديكمينر، أخصائي تقني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من مركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية.

وأشار المتحدثون في الجلسة، إلى أن بطالة الشباب تعد من بين التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً في المنطقة حوالي 30 %، وهو من أعلى المعدلات في العالم، ومن المتوقع أن يستمر لأكثر من عقد من الزمان، وأجمع المتحدثون على أن ريادة الأعمال تعتبر قوة دافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأداة تمكين للتنمية المستدامة، ما يجعل لها دوراً في خلق الفرص وتحسين سبل المعيشة في المستقبل.

وبدأت نجلاء المدفع، حديثها في الجلسة بالتأكيد على أن قطاع ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد تنامياً مستمراً، ويعد انعكاساً طبيعياً للاهتمام الكبير الذي يجده من الحكومة، التي ترى فيه أحد أهم الدعامات التي يقوم عليها الاقتصاد وتتحقق بها التنمية المستدامة، لافتةً إلى أن الحكومة تتخذ مزيداً من الخطوات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال.

واستعرضت المدفع، تجربة مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وسعيه إلى تشجيع الشباب للدخول إلى عالم ريادة الأعمال، وأوضحت أن مركز الشارقة لريادة الأعمال انطلق في يناير 2016، ليكون منصة لتحفيز رواد الأعمال في دولة الإمارات الطامحين لخوض غمار عالم الأعمال من بوابة المؤسسات الصغيرة والناشئة، وتحتضنه الجامعة الأميركية بالشارقة، وأن وأن المركز يستهدف الطلبة الراغبين في أن يكونوا روادًا للأعمال ممن لديهم أفكار جديدة، وتبحث عن الدعم سواء المادي أو الفني، سعياً من المركز لبناء الجيل المستقبلي من رواد الأعمال.

وأضافت المدفع، أنه يمكن لقطاع ريادة الأعمال توفير الكثير من الفرص الواعدة والمساهمة في رسم مستقبل واعد لجيل الشباب، وبالنظر للتحديات التي تواجههم في هذا المجال إذ لازالت الشركات الناشئة يتعذر عليها الحصول على قروض من المصارف، بالإضافة إلى تأثير ثقافة الخوف من الفشل على أحجام الكثيرين من المبادرة والبدء في إطلاق المشاريع، لذلك يجب العمل على تخطي هذه التحديات وتسليط الضوء على نماذج لشركات ناشئة حققت النجاحات كبيرة.

من جانبها، استعرضت آسيا ريتشو تجربتها في مبادرة Evolvin Women، وأوضحت أن المبادرة هي مبادرة اجتماعية أطلقتها في 2016 من دبي، لتقديم حزم دعم اقتصادي للنساء اللاتي يعانين من فرصة الحصول على عمل أو وظيفة في قارة إفريقيا، وتستهدف بشكل أساسي السيدات المتضررات من الحروب والكوارث اللواتي يفتقدن العون.

وأضافت آسيا ريتشو، أن المبادرة تعمل على توفير بيئة مواتية تساعد السيدات على إطلاق نماذج ناجحة لأعمالهن، من خلال التدريب وتوفير الدعم الذي يساعدهن على إطلاق مشاريع توفر لهن مصادر دخل مستمرة، وخلال التجربة في هذا المجال وجدت أن أكبر التحديات التي واجهتها تتمثل في صعوبة الوصول إلى الأسواق في المناطق البعيدة، إلى جانب أن معظم السيدات اللواتي عملن معهن لم يكن لديهن خيارات أخرى للحصول على وظيفة.

من جهته، استعرض سيف أبو زيد، تجربة مدرسة مافريكس التي أطلقها قبل ثلاثة أعوام، لإدخال مجال ريادة الأعمال في مجال التعليم، حيث يدير حالياً ثلاث مدارس، يتبنى من خلالها أسلوباً جديداً ومبتكراً في التدريس يستند بشكل أساسي إلى الطفل وليس المنهج، كون الطفل يعتبر محور العملية التعليمية، ويستهدف حتى الآن الطلاب من الصف الأول وحتى الثاني عشر ويتطلع في المستقبل القريب إلى إدراج مراحل تعليمية أخرى إلى النظام.

من جهته، استعرض وليد عبدالرحمن النجاحات التي حققها مشروع Mumm ، وهو سوق إلكترونية لشراء الطعام المطبوخ في المنزل، مؤكداً الفرص الكبيرة التي قدمها لربات المنازل في الحصول على مصدر دخل مستدام لهن من خلال العمل في المنزل، ولفت إلى كيفية النجاح في تحويل قطاع تقليدي إلى عالم ريادة أعمال واسع.