"طوارئ الشارقة" تتفقد الاستعدادات لموسم الأمطار في الوسطى والشرقية

الشارقة 24:

زار فريق من اللجنة التنفيذية في إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، برئاسة المقدم الدكتور حمدان الطنيجي رئيس قسم إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإدارة العامة للعمليات المركزية ورئيس لجنة التمارين بالإمارة، اللجان التنفيذية الفرعية لإدارة الأزمات والكوارث في المنطقتين الوسطى والشرقية، للوقوف على الجاهزية، والاستعدادات الموضوعة من قبلهم، لاستقبال موسم الأمطار، الذي بدأت تباشيره تلوح على بعض المناطق بالدولة.

وكان في استقبال الفريق، العميد أحمد عبد الله بن درويش مدير إدارة الشرطة بالمنطقة الوسطى، والعميد محمد عبد الله العوبد مدير شرطة المنطقة الشرقية، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية.

واطلع الفريق الزائر، على الاستعدادات، ومدى الجاهزية والتدابير الاحترازية التي قامت بها اللجان الفرعية لمواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية المحتملة نتيجة هطول الأمطار، وجهود تحقيق الأمن والأمان في الإمارة، مع التأكيد على ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود من قبل جميع أعضاء اللجنة، لتعزيز الاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار.

واستعرض الفريق الزائر، الحلول الاستباقية، التي تم وضعها من قبل اللجان الفرعية لمواجهة الكوارث الطبيعية كالأمطار والسيول وجريان الأودية، والاستعدادات اللازمة لضمان سير الحياة بشكل طبيعي في مثل هذه الحالات.

ودعا أعضاء الفريق، إلى ضرورة بذل الجهود، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجهات المشتركة، في التخفيف من حدة الآثار السلبية المتوقع حدوثها، وأشاد بجهود شرطة الشارقة، بالتعاون مع فريق الطوارئ والأزمات المحلي، والمؤسسات الخدمية والمجتمعية، لمساعدة وحماية أفراد المجتمع، عند وقوع الأزمات والكوارث .