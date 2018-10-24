سايمون أوكونيل: "الاستثمار في المستقبل" يوجه رسالة لدول اللجوء

الشارقة 24:

أعرب سايمون أوكونيل المدير التنفيذي لشركة ميرسي كوربس، عن سعادته بالتواجد في الشارقة، للمشاركة في مؤتمر الاستثمار في المستقبل بدورته الثالثة، الذي تنظمه مؤسسة "القلب الكبير" على مدار يومين، تحت شعار "الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية".

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أكد سايمون أوكونيل، أن التحديات التي يواجها الشباب اللاجئين حول العالم كبيرة، ويجب على المنظمات الداعمة أن تجد حلولاً ناجحة تسهم في تمكينهم، والدفع باتجاه جعلهم عناصر فاعلة، لافتاً إلى أن مؤتمر الاستثمار في المستقبل منصة مهمة لتوجيه هذه الرسالة لجميع الدول والحكومات المانحة والداعمة والمحتضنة للاجئين.

ونوه المدير التنفيذي لجمعية ميرسي كوربس، أنه خلال العقدين الماضيين، شهدت حالات اللجوء تضخماً ملحوظاً، حيث تشير الأرقام إلى وجود ما يناهز 1.2 مليون لاجئ هربوا إلى جنوب السودان، خلال أزمته، إلى جانب 800 مليون شخص ينامون ويعانون الجوع في العالم، جراء حالات اللجوء، فضلاً عما يزيد على 140 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، ومليار ونصف المليار شخص يعيشون في ظروف صعبة.

وأضاف أوكونيل، أن المنظمة تعمل منذ سنوات على تطوير شبكات المياه في البلدان التي عانت من صراعات وأزمات، إلى جانب البلدان التي تحتضن حالات اللجوء حول العالم، مثل المكسيك، وسوريا، والعراق، واليمن بأكثر من 5 آلاف موظف في 40 بلداً.