ورشة تثقيفية للنساء حول "فقه الجنائز" بالشارقة

الشارقة 24:

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، ورشة عمل للنساء، حول فقه الجنائز وتغسيل الموتى، بقاعة المؤتمرات في قصر الثقافة بالشارقة، قدمتها الواعظة الدكتورة سميرة الشيزاوي رئيس قسم الوعظ النسائي بالدائرة، وذلك ضمن مبادرات الدائرة الرامية إلى تثقيف الجمهور ورفع الوعي الديني لدى النساء.

تضمنت الورشة، التي شهدت إقبالاً من النساء، عدداً من المحاور، بينت أحكام الوصية في الإسلام، وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وما يجب على أهل الميت القيام به وفق الشرع الحنيف.

واستعرضت المحاضرة، الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية التي يجب مراعاتها واتباعها عند تغسيل الموتى وتكفينهم، والتي تؤكد مدى تكريم الإسلام للإنسان في حياته ومماته.