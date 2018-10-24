شرطتا الشارقة وأبوظبي تبحثان تعزيز التعاون الأمني

الشارقة 24:

في إطار التعاون القائم والمشترك بين كافة القيادات الشرطية بالدولة، استقبل العميد عبد الله بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، وفداً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، برئاسة اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني والوفد المرافق له، بحضور عدد من ضباط شرطة الشارقة.

تأتي هذه الزيارة، بهدف التنسيق والتعاون بين الجانبين، وللاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومنصة الدفاع المدني في غرفة العمليات، ونظام الشارقة إمارة آمنة، ونظام الإنذار المبكر، إلى جانب منصة توزيع الدوريات، وغرفة إدارة الأزمات .

وفي مستهل الزيارة، رحب العميد بن عامر بالوفد الزائر، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز التواصل والتكامل بين القيادتين، ثم بحث الجانبان عدداً من المواضيع المتنوعة ذات الصلة بالعمل الشرطي، وما يتماشى مع أهداف واستراتيجية وزارة الداخلية.

من جانبه، عبر اللواء جاسم محمد المرزوقي، عن شكره للقيادة العامة لشرطة الشارقة، على حسن الاستقبال، وما قدمته للوفد الزائر من معلومات، مؤكداً استمرار التواصل وتبادل الخبرات المشتركة بين الجانبين.