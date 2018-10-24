شرطة الشارقة تُكرّم فريقاً شارك في العثور على غريق وادي القور

الشارقة 24:

كرّم سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، فريق البحث والإنقاذ بشرطة الشارقة، الذي أسهم بدور رائد ومتميز في العثور على مفقود، بحادث غرق في وادي القور بإمارة رأس الخيمة، حيث استمرت عملية البحث 5 أيام متتالية، صباحاً ومساءً، بالتعاون مع القيادات العامة لشرطة رأس الخيمة، وأبوظبي، ودبي.

وثمن سعادة قائد عام شرطة الشارقة، جهود فرق البحث والإنقاذ المشاركة في عملية البحث عن "غريق وادي القور"، والتعاون القائم والمشترك بين القيادات الشرطية بالدولة.

وأثنى سعادته، خلال لقائه الفريق، والذي ضم عدداً من الضباط وصف الضباط والأفراد من قسم الإنقاذ، على سرعة الاستجابة ودورهم الفعال في المحافظة على روح الفريق الواحد، لتقديم العون والمساندة، وحثهم على مواصلة العطاء والتميز في خدمة الوطن.

بدورهم، عبر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم على هذا التكريم، وعلى دور القيادة المستمر في تقدير إنجازات العاملين في وزارة الداخلية، من العسكريين والمدنيين، بما يعزز مسيرة العمل الأمني.