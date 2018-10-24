دبا الحصن تبدأ بتزيين الشوارع والميادين للاحتفال بيوم العلم

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

دعا سعادة أحمد جمعوه اليحيائي رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، عموم أهالي المدينة، إلى استبدال الأعلام التالفة على واجهات المنازل والمؤسسات التجارية وغيرها، بما يتناسب وقيمة العلم وهيبته كرمز للدولة.

وأوضح سعادته في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن دعوته تأتي حرصاً على تفعيل المسؤولية الذاتية لاستقبال يوم العلم، متمنياً أن يكون هذا الاهتمام طوال أيام العام، وليس فقط في المناسبات الوطنية، مشيراً سعادته إلى أن استعدادات المدينة ومؤسساتها الرسمية لاستقبال الحدث الوطني تجري على قدم وساق، منذ بداية الشهر الجاري، حيث شرعت البلدية في تزيين الشوارع والميادين والمرافق العامة بأعلام الدولة.

وكشف سعادة رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، عن تنظيم فعالية حاشدة للدوائر الحكومية وتضم الأهالي، في الأول من نوفمبر المقبل، في ساحة ميدان العلم على ضفاف القناة المائية، احتفالاً بهذه المناسبة الغالية على نفوسنا.

ولفت سعادة اليحيائي، إلى البدء مبكراً في تنفيذ حملة توعوية للمحافظة على علم دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم التواصل مع كافة الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، للعمل على تغيير علم الدولة في حال تلفه.

واستهدفت الحملة بحسب رئيس المجلس البلدي لدبا الحصن، المنازل والمؤسسات الخاصة والمدارس، للتعريف بطرق المحافظة على هيبة العلم ونشره وتركيبه بالطريقة الصحيحة، التي يجب الانتباه إليها عند التعامل واستخدام العلم على الوجه الأمثل، واستبدال التالف منه.