"أشغال الشارقة" تنجز الأعمال التطويرية بحديقة دبا الحصن العامة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة كافة أعمالها بمشروع تطوير الحديقة العامة بمدينة دبا الحصن، الواقعة في الحي الغربي للمدينة، والتي تصل مساحتها إلى 40 ألف متر مربع، وبلغت تكلفة الأعمال التطويرية فيها 2.7 مليون درهم، بحسب سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة، الذي أشار إلى انتهاء الدائرة من تنفيذ أعمال تطويرية في الحديقة.

تضمنت الأعمال إنشاء مبنى على مساحة 236 متراً مربعاً، يحتوي على قاعات داخلية للأنشطة والألعاب المتنوعة، وقاعة لتناول الطعام رديفة للكافتيريا والمطبخ ودورات مياه، إلى جانب الانتهاء، مؤخراً، من إنشاء مضمار جري مطاطي داخلي يحيط بالحديقة، بطول 786 متراً، وبعرض 4 أمتار، وباقي الأعمال المتعلقة بتوصيلات الكهرباء والمياه وخدمات المباني الأخرى.

ويحاكي المبنى العمارة المحلية، ويمتاز بطابع معماري يمزج بين التراث والحداثة، ويلبي متطلبات المباني العصرية من خدمات وتقنيات وساحات.

ويندرج المشروع ضمن خطة الدائرة التنموية لتنفيذ احتياجات المجالس البلدية، بهدف تطوير المرافق والخدمات العامة، ومواكبة برامج التطور التي تشهدها الشارقة.

وأكد المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع، على تزايد اهتمام الدائرة بالوجهات الترفيهية في المدينة، مشيراً إلى أن الدائرة تقوم بجهود متواصلة لتعزيز هذا الجانب، واستغلال كافة المقومات التي تتمتع فيها المدينة، من موقع جغرافي وطبيعي، بهدف جعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي للأهالي، وذلك من خلال تطوير الوجهات السياحية والترفيهية في المدينة، وفي مقدمتها حديقة دبا الحصن العامة، التي تعتبر المتنزه الرئيسي للأهالي والزوار.

وأوضح بن يعروف، أن حديقة دبا الحصن تتكون من مساحات خضراء، وأشجار ونخيل، وممرات مستقيمة للمشاة، كما تشتمل على منطقة مخصصة للعب الأطفال، ومكاناً للشواء، يراعي الحفاظ على جمال المسطحات الخضراء داخل الحديقة، إضافةً إلى المقاعد المنتشرة في أنحاء الحديقة لجلوس المتنزهين، ومسجد مخصص للنساء، وتستقبل الحديقة زوارها في الفترتين الصباحية والمسائية، لتخدم جميع فئات المجتمع.

وأشاد بن يعروف بجهود الدوائر والهيئات الحكومية التي ساهمت بإنجاز المشروع، وبشكل خاص بلدية دبا الحصن والهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه والدفاع المدني.

يذكر، أن إدارة الأفرع في دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أنجزت، مؤخراً، أعمال مشروع حديقة دبا الحصن للأطفال على امتداد القناة المائية، لتكون متنفساً للأطفال وكبار المواطنين ومرتادي الجزيرة، على مساحة 30 ألف متر مربع، وذلك بعد تزويدها بالألعاب المخصصة للأطفال، إضافةً إلى رفدها بـ 15 ألف متر من الرمال الشاطئية و10 مظلات.