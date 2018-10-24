"بلوم انرجي الأميركية" تكرم "كهرباء الشارقة" لمشاريعها المستدامة

الشارقة 24:

كرمت شركة بلوم انرجي الأميركية، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، لدورها المتميز وجهودها في مجال تخفيض الانبعاثات الكربونية، والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة، التي تعتمد على تسخير المعرفة والابتكار، والنمو الأخضر المستدام، والحفاظ على البيئة، مما ساهم في حصول هيئة كهرباء ومياه الشارقة على شهادة إنجاز من الأمم المتحدة لشؤون التغير المناخي.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة المهندس الدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، لوفد من الشركة، برئاسة مارتن بيري مدير القسم الهندسي بشركة بلوم انرجي الأميركية، لبحث مجالات تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية المستدامة والفرص المتاحة.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على البيئة المتوافقة مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي.

وأعرب الليم عن اعتزازه بهذا التكريم من إحدى أكبر الشركات العالمية المهتمة بالتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة وضعت ضمن استراتيجيتها مسألة الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، ضمن رؤيتها حول تسريع وتيرة التكنولوجيا والابتكار كحل فاعل للتصدي لتداعيات تغير المناخ.

وأوضح سعادته، أن بلوم انرجي من الشركات الناجحة، التي تعمل في مجال الطاقة وتطويرها، وحققت نتائج أعمال متميزة، مشيراً إلى أن المشاركة الإيجابية لهيئة كهرباء ومياه الشارقة مع الشركة لتحقيق الاستدامة في مجالات الطاقة ستكون مثمرة وفعالة.

وأكد خلال اللقاء، أن الهيئة وضعت برنامجاً محدداً شمل تنفيذ العديد من المشروعات، التي تساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية، مثل مشروعات إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج المياه المعبأة بأفضل جودة، ورفع كفاءة محطات إنتاج الوحدات، وإلغاء الفواتير الورقية وتحويلها إلى إلكترونية، واستخدام البرامج المتقدمة في إنجاز معاملات خدمة المشتركين.

وأكد أن الهيئة تحرص على تنفيذ المشروعات الحيوية وتطوير إجراءاتها بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي ساهمت في التوصل إلى اتفاق دولي يضمن اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للحد من تداعيات تغير المناخ.

وأشار إلى أن خطة الهيئة واستراتيجيتها تهدف لدعم جهود تطوير ونشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والتطوير العمراني المستدام، والبحث والتطوير وتشجيع الشراكات العالمية، وتعزيز دور الشباب وتمكين المرأة في كافة المجالات المتعلقة بالحد من تداعيات تغير المناخ، وتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام.

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات والمنظمات الحكومية والخاصة لدفع وتشجيع الحلول الاقتصادية، التي من شأنها تسريع نمو مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز تقنيات كفاءة الطاقة، ودعم جهود التطوير والابتكار لتعزيز الاستدامة بهدف تحقيق النتائج المرجوة، والوصول إلى الغايات المأمولة في تخفيض الانبعاثات الكربونية، والحد من التغير المناخ. وفق أفضل المواصفات العالمية.

ومن جانبه، أكد مارتن بيري مدير القسم الهندسي بشركة بلوم انرجي الأميركية، أن الشركة تتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، من خلال المشاركة في مشروعات الهيئة التطويرية المتعلقة بكفاءة الطاقة، والتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وتعزيز الشبكات واستخدام التقنيات الحديثة التي تمكن المشتركين من تقليل استخدامهم للكهرباء من الشبكة، خاصةً في أوقات الذروة، في ضوء النتائج المتميزة التي حققتها الهيئة في هذا المجال.