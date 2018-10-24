"مالية الشارقة" تنظم ورشة حول تطبيق القانون المالي للهيئات الحكومية

الشارقة 24:

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، ورشة عمل على مدار يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، وذلك لشرح آلية تنفيذ تعليمات المجلس التنفيذي، بخصوص تطبيق القانون المالي رقم 4 لسنة 2017، لعدد من الدوائر الحكومية بالشارقة.

افتتح الورشة حسن باشا مدير مكتب دعم القرار في دائرة المالية المركزية، الذي رحب بالحضور والمشاركين، قائلاً: "قامت دائرة المالية المركزية بتنفيذ تعليمات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بخصوص ارتباط الدوائر الحكومية بالقانون المالي رقم 4 لسنة 2017، حيث تم تشكيل فريق من الدائرة، وبدأ العمل مع 9 دوائر حكومية، من خلال عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية حول آلية الارتباط المركزي مع الدائرة، والتحول من طريقة العمل السابقة إلى الحالية، ومتطلبات هذه المرحلة".

وأضاف، أنه بعد تحديد آليات العمل لضمان التطبيق الأمثل للقانون، تم خلال هذه الورشة تنظيم أول تدريب للدوائر الحكومية بعد تقسيمها إلى مجموعتين، واستعراض مع كل مجموعة الحسابات في النظام المالي والمشتريات والموازنة، لتتكون لديهم لمحة عامة عن آليات العمل المعتمدة في دائرة المالية المركزية، تبعاً للأنظمة واللوائح القانونية، وصولاً إلى الربط الكامل معها بحلول العام 2019.

تناولت الورشة أثر تطبيق القانون رقم 4 لسنة 2017 على الإدخالات للنظام المالي الحكومي "تكامل"، حيث قام مدراء الإدارات بالشرح التفصيلي لكيفية إدخال سند القبض، وأمر الصرف على اختلاف أنواعه، ومتطلبات أمر الصرف ومرفقاته، وضوابط الفاتورة الضريبية، مع تقديم العديد من الأمثلة على كل نوع من أوامر الصرف.

واستعرضت الورشة كذلك نظام المشتريات والمناقصات المعمول به، وبرنامج المشتريات والمخازن في نظام "تكامل"، وأساليب المشتريات بكافة أشكالها، وإجراءات التعاقد، إلى جانب مناقشة دليل قسم الرواتب والأجور، بما فيه التعامل مع أمر صرف شيك الراتب ومتطلباته، والتحويلات البنكية في حال وجود مكافآت أو مستحقات نهاية خدمة للموظف ومتطلباتها، وتقييد السُلفيات، وتحديث بيانات المستفيدين من المكافآت.

حضر الورشة ممثلون من مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وهيئة الشارقة للإنماء التجاري والسياحي، والجامعة القاسمية، وهيئة الشارقة للكتاب، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجمارك الشارقة، ودائرة الطيران المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة.