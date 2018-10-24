"طرق الشارقة" ترفع كفاءة منطقة السوق المركزي وحديقة الاتحاد

الشارقة 24:

تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية الرامية إلى رفع كفاءة وصيانة طرق الشارقة، واستكمالاً لجهود هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة في تطوير البنية التحتية لكافة شوارع ومناطق الإمارة، أعلنت المهندسة شيخة الزوين مدير إدارة عقود الطرق والمناقصات بالهيئة، عن بدء تنفيذ أعمال صيانة وإحلال وتجديد للأرصفة والأسفلت في منطقة السوق المركزي، وحول حديقة الاتحاد، بتكلفة إنشائية تبلغ 4 مليون درهم.

وأوضحت الزوين، أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لاسيما الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، التي يوليها سموه مزيداً من الاهتمام، لأنها تعد عنصراً محورياً في التنمية الاقتصادية المستدامة، فهي تمثل العمود الفقري لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مختلف المجتمعات المتحضرة، لا سيما أن الشارقة باتت محط أنظار المستثمرين ورجال الاقتصاد، لما تتمتع به من مقومات طبيعية وحضارية واستراتيجية.

وأكدت الزوين أن كافة خطط الهيئة لتطوير وتحسين البنية التحتية للشارقة تتوافق والأجندة الوطنية للدولة، في أن تصبح الإمارات الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للطرق، وتحقق المزيد من الارتقاء في جودة حياة المواطن.

ولفتت الزوين، إلى أن المشروع سيستغرق شهرين، متضمناً سلسلة من الأعمال، تشمل إحلال وتجديد الأسفلت في منطقة السوق المركزي، وجزء من شارع الملك فيصل حول حديقة الاتحاد، فضلاً عن أعمال صيانة للأرصفة والإنترلوك ، ومن ثم أعمال تخطيط أرضي وطلاء أرصفة كافة شوارع المنطقة.

وحرصاً على سلامة المارة ومنع الاختناقات المرورية، تم توفير طرق بديلة لضمان انسيابية الحركة المرورية، والعبور الآمن من موقع الأعمال، كما تم التعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة للتنظيم دون حدوث أي معوقات أو مشكلات.

ودعت الهيئة الجمهور لاتباع اللوحات المرورية والإرشادية تفادياً للتكدس المروري والزحام، وضرورة التواصل مع مهندس السلامة المرورية على الأرقام 0504661491،0501805043 في حال وجود أي استفسارات، متمنياً للجميع السلامة.