"سجايا" تنشر البهجة في دار المسنين بالشارقة

الشارقة 24:

نظمت سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مؤخراً بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، يوماً تراثياً مفتوحاً في دار المسنين بالشارقة، شاركت فيه مجموعة من الفتيات المنتسبات للمؤسسة، اللواتي نشرن البهجة في أرجاء الدار.

وجاء تنظيم هذا اليوم التراثي في إطار حرص "سجايا"، على غرس قيم الخير في نفوس الفتيات، وتعزيز مشاركتهن المجتمعية، وتشجيعهن على التفاعل مع مختلف فئات المجتمع لا سيما المقيمين في دور الرعاية الاجتماعية.

واشتمل برنامج اليوم على العديد من الفعاليات والأنشطة التي تفاعل معها المسنون والفتيات اللواتي تعرفن من خلال عروض الفيديو وسرد القصص، على التراث وجمال الماضي بكل ما يحمل من عادات وتقاليد أصيلة تعبر عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وارتدى جميع المسنين إلى جانب الفتيات المشاركات الأزياء التراثية التقليدية، كما تم تخضيب أنامل المسنات بالحناء لتعود بهن الذاكرة إلى أيام الزمن الجميل.

وفي هذا الصدد أفادت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة بأن "سجايا" تحرص على تحقيق التواصل بين الأجيال، وتشجيع الفتيات على احترام القيم والعادات، لإعداد أجيال من الفتيات المؤثِّرات الحاضرات بقوة في ساحات العمل الإنساني والاجتماعي.

وأضافت الشيخة عائشة خالد القاسمي: "حققنا من خلال هذه الزيارة العديد من المكاسب، أهمها إتاحة الفرصة لفتياتنا للمساهمة في إدخال البهجة إلى نفوس كبار المواطنين، فضلاً عن تعرّفهن عن كثب على جمال التراث واستماعهن إلى صوت الحكمة من خلال القصص والحكايات الملهمة التي استمعن إليها من نزلاء الدار".

وتعد سجايا فتيات الشارقة مؤسسة رائدة في تنمية مواهب الفتيات من عمر 13 إلى 18 عاماً وذلك في مختلف الفضاءات الإبداعية، وقد تأسست عام 2004 كإدارة ضمن مراكز الأطفال ثم استقلت عن مراكز الأطفال في عام 2012 بقرار إداري من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.