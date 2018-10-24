"نجدة الطفل" بالشارقة بوابة السعادة للصغار المحرومين

الشارقة 24:





تلقى "خط نجدة الطفل" بمركز الاتصال التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أكثر من 6 آلاف مكالمة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2018، شملت أنواعاً متعددة من المكالمات، منها اتصالاً صامتاً، أو خاطئاً، أو استقبال بلاغ جديد، أو الاتصال للحصول على استشارات متخصصة في الجوانب الاجتماعية، والنفسية، أو القانونية، أو الصحية؛ أو الاتصال للاستفسارات العامة التي تخص الأطفال.

فيما وصلت عدد البلاغات الواردة لنجدة الطفل نحو 530 بلاغاً خلال الفترة ذاتها، حيث تم تصنيف أبرز هذه البلاغات الواردة كـ "الإساءة، والعنف، والإيذاء الجسدي والإهمال، والمشاكل المدرسية وغيره"، كما شهد الخط ارتفاعاً ملحوظاً في بلاغاته الواردة خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 140 بلاغاً حرصت الدائرة على التعامل معها لإسعاد الأطفال ودعم تأمين وحماية حقوقهم.

140 بلاغاً خلال سبتمبر

وذكر علي محمد آل علي، مدير إدارة حماية حقوق الطفل بالإنابة؛ إلى أن أسباب ارتفاع البلاغات خلال شهر سبتمبر تعود معظمها إلى المشكلات المدرسية، ولا سيما أنها تزامنت مع فترة العودة إلى المدارس، لافتاً إلى أن دائرة الخدمات الاجتماعية تحرص على حماية كافة حقوق الطفل، ومنها تأمين حقه في الحصول على التعليم سواء من خلال التدخل المباشر أو بالتنسيق مع الجهات المختصة في حال وجود عائق يمنع الطفل في مواصلة تعليمه.

تطوير مركز الاتصال





وأكد آل علي على أن الدائرة تسعى دائماً إلى تقديم المساندة والرعاية الكاملة للأطفال من جميع الجوانب، وتأمين حقوقهم عبر إدارة حماية حقوق الطفل، لتترجم الدائرة هذا السعي إلى تطوير مركز الاتصال التابع لها وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة والذكية؛ بغية تسهيل الإجراءات والخدمات من خلال عملية التواصل البناءة مع مختلف أفراد المجتمع.

وأفاد مدير إدارة حماية حقوق الطفل بالإنابة؛ إلى أن خط نجدة الطفل يواصل استقبال البلاغات على مدار 24 ساعة من كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، الخاصة بالأطفال المعرضين للإساءة أو الإيذاء أو العنف، أو تحرش أو إهمال ضد الأطفال، أو بلاغات تخص الأطفال بشكل عام؛ بالإضافة إلى الرد على استفسارات أولياء الأمور وتقديم الاستشارات النفسية من قبل أخصائيين مؤهلين في هذا المجال.

وأضاف؛ في حال ورود بلاغ عادي يقوم الأخصائي بالاستجابة ودراسة المشكلة ومعالجتها، إما بالتوجيه أو الإرشاد، وفي بعض الأحيان التدخل المباشر من خلال الزيارة الميدانية؛ كما يتم التعامل مع بعض البلاغات الخطرة بالتدخل العاجل وتحويلها إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص لضمان نجدة الطفل، فيما هناك بعض البلاغات التي لها وضعية خاصة؛ يتم إحالتها مباشرة إلى "اللجنة العليا لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية" للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.