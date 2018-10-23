شرطة الشارقة تفوز بتوصية لمنحها 3 شهادات "آيزو"

الشارقة 24:

تنفيذاً للخطة المعتمدة، حققت الإدارات والأقسام الرئاسية التابعة لسعادة نائب القائد العام في القيادة العامة لشرطة الشارقة، إنجازاً متميزاً، بحصولها على توصية بمنحها شهادة نظام الجودة المتكامل حسب متطلبات مواصفة إدارة الجودة الشاملة ISO9001:2015 ومواصفة البيئة ISO14001:2015 ومواصفة الصحة والسلامة المهنية ISO45001:2018 بإصداراتها الأخيرة المعتمدة عالمياً ، لتصبح رابع جهة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وكذلك بوزارة الداخلية، تحقق هذا الإنجاز المتميز، بعد كل من الإدارة العامة للعمليات المركزية، والإدارة العامة للعمليات الشرطية، والإدارات والأقسام الرئاسية التابعة لسعادة القائد العام.

وجاءت التوصية بالمنح، من قبل هيئة لويدز ريجستر، وهي الجهة المعروفة دولياً كإحدى أفضل الجهات القائمة على تدقيق ومنح شهادات نظم الجودة المختلفة، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة، بحضور العميد عارف بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والعميد الدكتور خالد حمد الحمادي مدير إدارة مركز بحوث الشرطة، والعقيد عبد الله إبراهيم نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، إلى جانب عدد من ضباط الاختصاص وفريق الجودة بالقيادة.

وتكونت زيارات التدقيق من 4 أيام عمل، توزعت على زيارتين للتدقيق الخارجي شملت كافة الإدارات والأقسام الرئاسية التابعة لسعادة نائب القائد العام، وتكلل مجهود القائمين على خطة التأهيل للشهادة بالنجاح، كتأكيد مستمر لتميز شرطة الشارقة، خاصة وأن هذا الإنجاز تحقق كاملاً بالاعتماد كلياً على خبرات ومعارف فريق قسم الجودة بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة، للقيام بمهام الاستشارات والتوجيه الفني مع التفاني والإخلاص والعمل الجاد، من قبل ممثلي وفرق الجودة وكافة العاملين بالإدارات والأقسام الرئاسية التابعة لسعادة نائب القائد العام، الذين حصلوا على الدعم الكامل من نائب القائد العام العميد عبد الله مبارك بن عامر.