شرطة الشارقة تبحث الحالة الأمنية للإمارة 2018-2021

الشارقة 24:

ترأس سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، اجتماع لجنة القيادة العليا العاشر للعام الجاري، بقاعة شهداء الإمارات، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، وأعضاء اللجنة بشرطة الشارقة.

وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة اللواء الشامسي بالحضور، ثم ناقش المجتمعون قرارات وتوصيات الاجتماع السابق، والوقوف على ما تم إنجازه منها، والاطلاع على آخر المستجدات الإدارية، بالإضافة إلى المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

واستعرض الحضور، مستقبل الحالة الأمنية لإمارة الشارقة للفترة من 2018-2021، والخطط والبرامج المعدة لتنفيذها ومتابعتها، بما يتوافق مع الرؤى المستقبلية لمئوية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعزز الجوانب الأمنية للمجتمع.

وبحث اللجنة، المواضيع التي تصب في أمن وسلامة المجتمع، وأكدت ضرورة تسخير كافة الجهود والإمكانات، لتعزيز الثقة مع الجمهور، وبسط الأمن والأمان على ربوع الإمارة، من خلال الرصد والمتابعة المستمرة لحركة الحياة اليومية، وتحسس أية ظاهرة سلبية تظهر على المجتمع والعمل الفوري على معالجتها.

وفي الختام، أشاد سعادة اللواء الشامسي، بما تحقق من مخرجات وتوصيات للاجتماعات السابقة، والتي صبت في خانة الريادة والارتقاء بالعمل الشرطي وتطوير الأداء، متقدماً بشكره الجزيل لأعضاء لجنة القيادة العليا، على جهودهم المبذولة ومساعيهم الحثيثة، في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، متمنياً التوفيق للجميع في إنجاز المهام الموكلة إليهم.