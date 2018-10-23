شرطة الشارقة توعي بأضرار التدخين والمخدرات

الشارقة 24:

شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارات الإعلام والعلاقات العامة، والشرطة المجتمعية، ومكافحة المخدرات، والمرور والدوريات، والمؤسسة العقابية والإصلاحية، يوم الثلاثاء، بفعاليات يوم التوعية الصحية والمجتمعية والبيئية السنوي الذي نظمته كلية الاتصال بجامعة الشارقة، تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، والمقدم محمد حسن المناعي رئيس قسم توعية المجتمع بشرطة الشارقة، وبإشراف عمادة شؤون الطلاب ومشاركة الكليات الطبية والعلوم الصحية والأمن الجامعي، وإدارة التثقيف الصحي بمنطقة الشارقة الطبية، وجمعية مرضى التهاب المفاصل، ومكتب التثقيف الصحي ببلديتي الشارقة ودبي، ومشروع الشارقة لرعاية الفم والأسنان، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ووزارة التربية والتعليم، والهيئات والمستشفيات العاملة بالدولة .

وتهدف الفعالية، إلى توعية الطلاب والحضور، بأضرار التدخين والوقاية من المخدرات، وأهمية العناية بالأسنان والبيئة الصحية، وشرح الإسعافات الأولية وكيفية العمل بها، والوقاية من الحوادث المرورية، وتوضيح أهمية الإعلام الشرطي، في نشر التوعية والوعي في المجتمع.

واشتملت الفعالية، على بعض التوجيهات التي تهتم بضرورة العناية بالتغذية الصحية، وجرى خلالها إجراء فحوصات طبية لقياس السكري، وضغط الدم، وفحص النظر والأسنان للحضور .

كما شاركت شرطة الشارقة، في معرض للمنتجات الشرطية، إضافة إلى عرض لجهاز حجز المركبات، وجهاز تقديم الخدمات لإدارة الشرطة المجتمعية، ومنتجات أخرى لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، فضلاً عن توزيع مجلة الشرطي والشرطي الصغير، ومطويات خاصة بالتوعية المرورية على الطلاب والحضور .