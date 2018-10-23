"اجتماعية الشارقة" تختتم مسابقتها بفوز 30 من كبار المواطنين

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مسابقتها الإلكترونية التي تحمل شعار "لمة أهل وأحباب" الخاصة بكبار المواطنين، بفوز 30 مشاركاً من الذين حازوا على أكبر قدر من التفاعل والإعجاب من الجمهور.

وتعد المسابقة الإلكترونية، إحدى الأنشطة المصاحبة لفعاليات مبادرة "أنتم جنتنا" التي أطلقتها الدائرة مؤخراً للاحتفاء بكبار المواطنين.

وأوضحت مريم الشامسي مدير فرع الدائرة بالحمرية والمشرف العام على المبادرة، أن المسابقة الإلكترونية تهدف إلى تعزيز حضور كبار المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي، انسجاماً مع مبادرات الشارقة مدينة مراعية للسن ضمن محور "الاحترام والإدماج المجتمعي"، الذي يشير إلى إشراك كبار المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي، لتعزيز الصورة الإيجابية لكبار المواطنين، وتسليط التوعية بالمواضيع الخاصة بهم، ما يعزز ضمان شيخوخة نشطة وفعالة مجتمعياً من كل الجوانب.

استقبال 46 مشاركة

وأشارت مريم الشامسي، إلى أن المسابقة، هي عبارة عن مسابقة فوتوغرافية لنشر الصور التعبيرية لكبار المواطنين وبصحبة أفراد عائلاتهم، إذ تم نشرها عبر منصة التواصل الاجتماعي على صفحة الانستغرام التابع للدائرة، حيث تم استقبال 46 صورة مشاركة في المسابقة وفق الشروط والأحكام والتي تتمثل في أن تكون الصورة تعبيرية عائلية، وكذلك حصول الموافقة العائلية، بالإضافة إلى أن يكون التصوير بجودة عالية.

وتتضمن الجائزة الأولى: رحلة الى العمرة لـ 15 فائزاً من كبار المواطنين ومرافقيهم، بمعدل "كبير مواطن ومرافقه"، بـ 30 تذكرة عمرة مع إقامة ليلتين و3 أيام، فيما تتضمن الجائزة الثانية، حجز ليلة واحدة في أحد الفنادق بالدولة لـ 15 فائزاً من كبار المواطنين ومرافقيهم بمعدل 30 شخصاً.

حضور مؤسسي ومجتمعي

ولفتت الشامسي، إلى أن عدد المؤسسات الداعمة لمبادرة "أنتم جنتنا" بلغ 97 جهة حكومية وخاصة، فيما بلغ عدد الداعمين والمشاركين من الأفراد 733 مشاركاً، من خلال 830 كوبوناً، فضلاً عن تنفيذ 86 برنامجاً تثقيفياً وتوعوياً لتوعية أفراد المجتمع من مؤسسات وأفراد، للاستعداد لتطورات انقلاب الهرم الديموغرافي للمجتمع، بتعزيز مختلف الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب 162 ساعة تطوعية، نفذت خلال فترة الحملة التي امتدت لثلاثة أسابيع.

وأكدت مريم الشامسي، أن هذه الحصيلة الجيدة تدل على الاستجابة الكبيرة من الأفراد والمؤسسات، وهذا بحد ذاته يعد نجاحاً للحملة، حيث إنها حققت المبدأ الرئيس، وهو تعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ قيم العطاء، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الاعتناء بكبار المواطنين وتوفير كل ما يلزم من أجل ضمان راحته، كنوع من واجب رد الجميل لفئة كبار المواطنين الذين قدموا خدمات جليلة لمجتمعهم وأسرهم.