"خيرية الشارقة" تنظم ملتقى الوسطى الخيري الأول بالذيد الخميس

الشارقة 24:

تنظم جمعية الشارقة الخيرية، يوم الخميس، ملتقى المنطقة الوسطى الخيري الأول، في مقر المركز الثقافي بالذيد، برعاية الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحضور عبد الله مبارك الدخان الأمين العام للجمعية، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الوطني والاستشاري والمجالس البلدية، ولفيف من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وأهالي المنطقة.

ويتضمن الملتقى، الذي يأتي في نسخته الأولى، محاضرة عن العمل الخيري، تركز على أهمية العمل الإنساني في تعزيز مؤشر السعادة وتقوية أواصر الترابط بين فئات المجتمع كافة، وبيان أثر العطاء في تحقيق السعادة والرخاء بين أفراد المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد بن هويدن الكتبي مدير إدارة الجمعية في الذيد، أن الملتقى يأتي امتداداً لسلسلة الندوات التوعوية التي تعقدها الجمعية، في إطار نهجها نحو رفع كفاءة الأداء لكوادرها الوظيفية، وتمثل وسيلة مهمة من وسائل تعريف المجتمع بإنجازات الجمعية وحجم أعمالها في مشاريعها الخارجية ومساعداتها الداخلية.

وأضاف الكتبي، أن الملتقى يهدف إلى إبراز أفضل الممارسات الخيرية، وتبادل ونقل المعرفة للعاملين بقطاع العمل الخيري، فضلاً عن تشجيع أفراد المجتمع على الانخراط بصورة أكثر شمولاً في تحقيق مساعي الجمعية وأهدافها الإنسانية، حيث يعد هذا الحدث وسيلة فعالة في استقطاب الراغبين في المشاركة بأنشطة الجمعية ومبادراتها المتنوعة.

وأوضح الدكتور محمد بن هويدن الكتبي مدير إدارة الجمعية في الذيد، أن الملتقى الذي سيقام على مدار يوم واحد، يتضمن باقة من الفعاليات التي تبدأ عقب السلام الوطني، بآيات من الذكر الحكيم، ومن ثم كلمة ترحيبية وعرض مادة فلمية تتضمن إنجازات الجمعية، خلال السنوات الماضية، ومحاضرة لعزيز فرحان العنزي.

ولفت مدير إدارة الجمعية في الذيد، إلى أنه سوف تقوم فرقة القافلة البيضاء، بإجراء فحوصات طبية حول أمراض السكري وضغط الدم والأسنان، على الحالات وطلبة المدارس المشاركين بفعاليات الملتقى، ودعا أهالي مدينة الذيد إلى المشاركة بالفعاليات، دعماً لتحقيق أهداف الملتقى.