"إحصاء الشارقة" تشكل مجلساً للشباب

الشارقة 24:

أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، عن إطلاق مجلسها المؤسسي للشباب، باسم "مجلس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة للشباب"، ما يؤكد حرص وإيمان الدائرة على تمكين الشباب وإدماجهم في العملية التنموية، وتعزيز مشاركتهم في شتى المجالات، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، بتفعيل دور الشباب من الجنسين، بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لهم وللمجتمع.

وتهدف "إحصاء الشارقة"، من خلال تشكيل هذا المجلس، إلى دعم الطاقات الشبابية الواعدة، وبحث وتعزيز سبل تمكينها، بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة، في توظيف مهارات الأجيال الصاعدة والاستفادة منها، ورصد التحديات التي تواجههم واقتراح الحلول المناسبة لها من قبل الشباب أنفسهم، وذلك من خلال تنظيم وإطلاق البرامج والمبادرات والمشاريع، التي تنسجم وتتماشى مع موجهات وأهداف وزارة الدولة لشؤون الشباب.

ويجسّد المجلس، توجهات الدولة في تعزيز مشاركة الشباب في مراكز صناعة القرار والاستثمار في طاقاتهم وأفكارهم، كما ينطلق من رؤية إمارة الشارقة التي رسخها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في كون الشباب يمثلون حجر الزاوية في النهضة المستقبلية، والمحرك الأساسي للتغيير الإيجابي، وتحقيق المنجزات في شتى المجالات والمستويات، الاجتماعية، والاقتصادية، والمعرفيّة.

ويضم المجلس في عضويته ستة شباب ملهمين هم: طارق راشد السويدي، وحصة عبد الرحمن الهاجري، وعبد الرحمن محمد سيف، وعائشة حسين الحوسني، وسعيد محمد زمزم، وميرة محمد الدوخي.

وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، إيمان الدائرة بالدور الكبير الذي يلعبه تمكين الشباب في تحقق استدامة التنمية الذي يعمل الجميع للوصول إليها، وأوضح أنه بلا شك في أن الاستجابة لاحتياجات هذه الفئة المهمة من المجتمع، ودعم تطلعاتها وأحلامها تساهم بشكل أكبر في تعزيز الثقة في نفوسهم، وبأهمية الأدوار التي يجب أن يطلعوا بها داخل المجتمع، بوصفهم السواعد التي تنعقد عليها الآمال والتطلعات لمستقبل مزدهر وأكثر إشراقاً.

وأضاف الشيخ محمد بن حميد القاسمي، أن إطلاق المجلس يأتي ضمن رؤية شاملة ومتكاملة تسعى الدائرة من خلالها إلى دمج الشباب في العمل المؤسسي بشكل أكبر، وفتح المجال أمامهم ليأخذوا زمام المبادرة، في إطلاق المبادرات التي تعبر عن واقعهم والغايات التي يسعون إلى تحقيقها من خلال منصة خاصة بهم تمنح مساحة رحبة للتعبير، والتأكيد على أن المجلس سيجد كامل الدعم بما يساهم في ترجمة كل المشاريع والأفكار والمبادرات التي تخرج منه إلى عمل على أرض الواقع.

من جانبه، أوضح طارق راشد السويدي، أن مستقبل كل دولة يتوقف بشكل كبير على سواعد أبنائها من الشباب، وقد بات تمكين الشباب وإطلاق العنان لطاقاتهم وإبداعاتهم، وتوفير البيئة التي تساعد في تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، تأتي من بين المؤشرات التي تقاس بها قوة الدول، وأعرب عن سعادته بنيل ثقة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ليكون ضمن أعضاء مجلس شبابها، وأكد عزمه على تحقيق الرؤية والأهداف التي أقيم المجلس من أجلها.

بدورها، أوضحت حصة عبد الرحمن الهاجري، أن الشباب هم مصدر الطاقة والقوة والعطاء في كل دولة، ويمثلون وقود التنمية والنهضة في المجتمعات، وأن الاستثمار في طاقاتهم وقدراتهم، وتوظيفها والاستفادة منها من إحدى سبل تحقيق التنمية المستدامة، وأشارت إلى أنه خلال العقود الماضية نجح الشباب الإماراتي وبفضل الدعم الذي يحظى به من كل مؤسسات الدولة في رسم خطواته الواعدة نحو المستقبل، محققاً الكثير من الإنجازات والنجاحات التي شكلت إضافة حقيقية للمجتمع، وأعربت عن اعتزازها باختيارها لتكون ضمن مجلس دائرة الشارقة للإحصاء والتنمية المجتمعية للشباب.

من ناحيته، لفت عبد الرحمن محمد سيف، إلى أنه استناداً إلى حرص الدولة على إتاحة الفرص أمام شباب للمشاركة الفاعلة في شتى المجالات، والدعم الكبير الذي يجدونه من القيادة الحكيمة، فإن كلمة المستحيل لا وجود لها في قاموس الشباب الإماراتي، الذي يجد حظه من التعليم والتأهيل الكامل، الذي يساهم في تمكينهم، وإتاحة الفرص أمامهم، كي يكونوا مساهمين نشطين، على المستويات كافة، وأن إطلاق وتشكيل هذا المجلس يأتي في سياق هذه الرؤية التي تتبناها الدولة.

من جانبها، أشارت عائشة حسين الحوسني، إلى أن المهمة الأساسية للشباب تكمن في العمل على ابتكار حلول ناجعة لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل، مؤكدة على أنها ستعمل على المساهمة في تحقيق ذلك، وفي تمثيل جيل الشباب خير تمثيل من خلال موقعها في مجلس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة للشباب إلى جانب زملائها.

من جهته، أوضح سعيد محمد زمزم، أن مساهمة الشباب في التنمية المجتمعية تشكل عاملاً أساسياً لبناء مستقبل مستدام وتحقيق حياة أفضل، وأنه في دولة الإمارات وبفضل الرعاية الكبيرة التي توليها لهم القيادة الرشيدة، يجد الشباب المجال واسعاً أمامهم للتعبير عن أنفسهم، وتوظيف قدراتهم في المجالات المختلفة، فضلاً عن تفعيل مشاركتهم المُجتمعية، وكذلك داخل المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز دورهم في خدمة مجتمعهم والنهوض به نحو أفضل المستويات، وأكد أن تشكيل هذا المجلس يؤكد إيمان إحصاء الشارقة بصوت الشباب وأدوارهم المحورية في المجتمع.

بدورها، أعلنت ميرة محمد الدوخي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت من خلال تجربتها في مجال تمكين الشباب، على القيمة الكبيرة التي يوفرها الشباب عندما يتم دمجهم في برامج التمكين القائمة، ولذلك نجد أن عملية دمج الشباب باتت تمثل جزءاً لا يتجزأ من الثقافة التنظيمية والإدارية داخل مؤسسات الدولة التي تسعى إلى استثمار طاقاتهم، وتشجيعهم لتفعيل مساهمتهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال ابتكار ودعم مثل هذه المجالس، التي تساهم في دمج الشباب في العمل المؤسسي الداخلي.