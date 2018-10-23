مجلسا بلدي "الذيد" و "دبا الحصن" يعززان تعاونهما بمشروع "حي الرق"

الشارقة 24:

استقبل الدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، صباح الثلاثاء، وفداً من المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، برئاسة أحمد محمد جمعوه اليحيائي رئيس المجلس، وذلك لبحث الموضوعات المتعلقة بمشروع حي الرق في منطقة سهيلة.

ويعد مشروع حي الرق، أحد المشاريع الإسكانية المتكاملة للمواطنين من أبناء مدينة دبا الحصن، يضم ما يزيد على 1000 مسكن، مزوداً بالمرافق الخدمية من المدارس، والحدائق، والمساجد، والأسواق.

افتتح بن هويدن اللقاء مرحباً بالحضور، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار تعزيز التعاون بين المجالس البلدية لمدن ومناطق إمارة الشارقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعي إلى التنسيق الدائم بين المجالس البلدية، لمناقشة المواضيع المشتركة.

وناقش المجتمعون مشروع حي الرق الجديد بالمدينة، باستكمال مشاريع الخدمات الخاصة به، وكذلك الطرق الداخلية بين المساكن التي تم بناؤها حتى الآن.





كما تطرق اللقاء إلى عدد من المقترحات، التي من شأنها تعزيز التعاون بين المجالس البلدية والدوائر الأخرى، منها تنظيم اجتماعات دورية، ولقاءات مع الدوائر الحكومية ذات الاختصاص المشترك.

بدوره، أكد أحمد محمد جمعوه اليحيائي رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، أن المجالس البلدية لمدن ومناطق الإمارة تعمل تحت مظلة واحدة، وتتخذ من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، نهجاً، حيث تسعى لتقديم أفضل الخدمات لمواطني وقاطني الإمارة.

حضر الاجتماع راشد القابض الطنيجي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، أحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، علي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد، طالب عبد الله صفر مدير بلدية مدينة دبا الحصن، المهندس سالم مبارك بن دلموك مدير دائرة التخطيط والمساحة فرع الذيد، محمد مبارك بن دلموك أمين سر المجلس البلدي لمدينة الذيد، المهندس حامد عبد العزيز الطنيجي بدائرة التخطيط والمساحة فرع الذيد، وأعضاء المجلسين.