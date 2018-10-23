"شؤون الضواحي" تستضيف جلسة الريادة العالمية بضاحية الزبارة

الشارقة 24:





تواصلاً لرؤيتها في توفير منصة للالتقاء بعقول الشباب في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة، استكملت دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة استضافتها لجلسات المعرفة، التي تعد إحدى المبادرات الثنائية بين الدائرة ومجلس الشارقة للشباب، بهدف إثراء إمكانات الشباب، وتوفير منصة دائمة للاستفادة من خبرات شباب الوطن في شتى المجالات.

وخصصت الجلسة السابعة ضمن مبادرة "جلسات المعرفة"، في مدينة خورفكان بمجلس ضاحية الزبارة تحت عنوان "الريادة العالمية".

وأدار الجلسة الملازم أول عبد الله بن أحمد الشيخ عضو مجلس القيادات الشابة، حيث قدم نبذة عن الريادة العالمية، وعوامل نجاح الريادة، والدافع الشخصي للريادة العالمية وصفات قائد المستقبل والتحديات التي يواجهها.

وأكد سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، حرص الدائرة على تعزيز جهودها وتنمية التعاون مع مجلس الشارقة للشباب، تحت مظلة وزارة الشباب في ظل رؤية الدائرة لإيلاء الشباب الأهمية في مختلف مجالات حياتهم وتطلعاتهم لخدمة الوطن.

كما أثنى السويدي على جهود مجلس الشارقة للشباب وتعاونهم الكبير في تنظيم جلسات المعرفة، معرباً عن تقديره للملازم أول عبد الله الشيخ، متمنياً لهم ولكافة شباب وفتيات الوطن مواصلة التعلم والابتكار.