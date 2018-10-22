د. الليم: نسعى لتكون الشارقة نموذجاً عالمياً في الاستدامة

الشارقة 24:

أكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة أصبحت بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من الجهات الرائدة في مجال وضع الخطط الاستراتيجية، التي تحقق استدامة الطاقة، وضمان توافرها، بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

وشدد سعادته، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للطاقة، الذي يصادف 22 أكتوبر من كل عام، على أن الهيئة تسعى من خلال برامج وخطط محددة وواضحة، للوصول بإمارة الشارقة، لأن تكون إمارة الترشيد، ونموذجاً عالمياً في الاستدامة.

وأوضح سعادة رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الطاقة تعتبر عنصراً أساسياً للحياة، وهي أحد المقومات الرئيسة للمجتمعات المتحضرة، وتحتاج إليها كافة قطاعات المجتمع، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إليها في تسيير الحياة اليومية، وتعزيز الاقتصاد، ودعا سعادته كافة فئات المجتمع ومؤسساته، إلى تضافر الجهود، للتوعية بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة.

وأشار سعادة المهندس الليم، إلى أن الهيئة نظمت، خلال شهر أكتوبر الجاري، الذي أطلقت عليه اسم "شهر الطاقة"، مجموعة من الفعاليات، وأطلقت مبادرات لتعزيز التنمية المستدامة، في مجال الطاقة والحفاظ عليها، لبناء مستقبل مشرق تتطلع إليه في طريقها نحو التميز والوصول لأفضل المستويات العالمية، بالاعتماد على الابتكار والإبداع.