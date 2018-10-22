"موارد الشارقة" تفوز بأفضل موقع حكومي في إدارة المحتوى

الشارقة 24:

حازت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، على أفضل موقع حكومي لنظام إدارة المحتوى الإلكتروني، ضمن أفضل 10 مواقع للشهر الماضي، وفق اختيار شركة "كنتيكو" العالمية الشريك المعتمد من مايكروسوفت جولد، وذلك لجودة نظام إدارة المحتوى والتصميم، والجودة التقنية والفنية، لموقعها الإلكتروني.

وتم تنظيم حفل التكريم في المركز التجاري الدولي بدبي، وتسلم درع وشهادة التكريم عبد الله العويس نائب مدير إدارة تقنية المعلومات بالدائرة.

بدورها، سلمت إدارة تقنية المعلومات، درع الفوز، لسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، في حفل خاص داخل الدائرة، حيث أشاد سعادته بالجهود الحثيثة التي تبذلها فرق العمل في المؤسسة، والتي تعمل بحرفية تامة، وكان لها الأثر الأكبر في دعم التطور التقني في العمل الحكومي، لتكون الدائرة في طليعة المؤسسات التي تتبنى فرص التحسين والتطوير المستمر، وتبني المعايير الذكية في الخدمات التي توفرها الدائرة.

وأوضح سعادة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن حصول الدائرة على هذا التكريم، يمثل تأكيداً على مساعيها وجهودها، في تعزيز وتنمية بنية تحتية مستدامة للعمل الحكومي الإلكتروني الذكي، وفق أعلى معايير الموثوقية والكفاءة.