سالم النقبي يطلع على مجريات العمل في بلدية كلباء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد سعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة المكلف بتسيير أعمال المجلس البلدي لمدينة كلباء، ضرورة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الخاصة بتطوير منظومة العمل البلدي، بما يواكب تطلعات واحتياجات الأهالي.

جاء ذلك لدى ترؤسه، يوم الإثنين، الاجتماع التنسيقي الأول مع موظفي بلدية مدينة كلباء، بحضور المهندس عبد الرحمن النقبي مدير البلدية، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وعموم الموظفين.

وأوضح سعادة النقبي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن الاجتماع الذي عقد بمقر البلدية، يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وتكليف سموه لرئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، بتسيير أعمال المجلس البلدي في المدينة.

وأشار سعادته، إلى أن الاجتماع يأتي أيضاً بعد قرار سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والخاص بتعيين المهندس عبد الرحمن النقبي مديراً لبلدية كلباء.

وأفاد سعادة النقبي، بأنه حرص خلال الزيارة، على الوقوف على مجريات العمل داخل إدارات وأقسام البلدية، كما تعرف على خطة إدارتها للمرحلة المقبلة، مشدداً على ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، سواء في المعاملات الداخلية، أو الأنشطة الميدانية لطواقم عمل البلدية.

وعبر سعادة عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، عن إيمانه بتحلي موظفي البلدية على اختلاف مناصبهم، بالتعاون التام، وتضافر الجهود لتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي تصبو دائماً لتحقيق السعادة والرضا التام لعموم الأهالي.

وأوضح سعادته، "أننا نتخذ دوماً من قيم وفكر صاحب السمو حاكم الشارقة، منهاجاً ودستوراً في تعاملاتنا على المستويات المهنية والإنسانية، وهو ما يكفل المضي قدماً في مسيرة النهضة والتنمية لشتى مدن ومناطق الإمارة، في مناخ قوامه الإخاء والمساواة والتراحم".

من جانبه، رفع المهندس عبد الرحمن النقبي مدير بلدية كلباء، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو ولي العهد، على الثقة الغالية من سموهما، بتعيينه مديراً للبلدية، داعياً الله عز وجل أن يكون أهلاً لهذه الثقة الغالية، وعبر عن إيمانه بكفاءة وتعاون جميع موظفي البلدية وعملهم بروح الفريق الواحد، لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وخدمة المدينة وأهاليها على الوجه الأمثل.