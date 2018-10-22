مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تحتفل بـ 39 عاماً على تأسيسها

الشارقة 24:

تقدم سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ومنى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، المشاركين في ماراثون "وفاءً لمدينتي"، الذي انطلق من أمام قصر الثقافة إلى مقر المدينة في منطقة اليرموك بالشارقة.

وعبَّر المشاركون بالماراثون، من الأشخاص ذي الإعاقة، من طلاب مدينة الخدمات الإنسانية وخريجيها، عن محبتهم وامتنانهم للمدينة، التي بذلت وما زالت كل الإمكانات المتاحة، لاحتوائهم ومناصرتهم وتمكينهم وتعليمهم ودمجهم، وفق أفضل الممارسات العالمية.

جاء تنظيم الماراثون، بالتعاون بين المدينة ومجلس الشارقة الرياضي، بمناسبة مرور 39 عاماً على تأسيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وافتتاحها رسمياً في 20 أكتوبر 1979، من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إنجاز هو الأول من نوعه على مستوى الدولة.

وأكد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، ريادة المدينة، وأهمية الخدمات التي تقدمها للأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيراً سعادته إلى الرعاية الكريمة التي يوليها صاحب السمو حاكم الشارقة لهذه الفئة المهمة، أسوة بأقرانهم الأسوياء، وشدد سعادته على عراقة وتواصل التعاون بين الخدمات الإنسانية وشرطة الشارقة، وأشاد بالمشاركة المميزة لطلاب وخريجي المدينة في الماراثون، ما يؤكد حرصهم على المساهمة في الفعاليات.

وأبدى سعادة اللواء الشامسي، استعداد شرطة الشارقة للارتقاء بمستوى التعاون مع المدينة، وبذل كل الجهود الممكنة لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة.

من جانبها، أكدت اليافعي، حق الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمساواة والتعليم والدمج والمناصرة والتمكين وغيرها من الخدمات التي تقدمها المدينة، إيماناً منها بواجبها تجاههم، وتوجهت بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود للأشخاص من ذوي الإعاقة، ودعت أفراد ومؤسسات المجتمع إلى ممارسة المسؤولية المجتمعية، ومساندة المدينة في تقديم خدماتها، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضافت أن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، مستمرة في تنمية علاقات التعاون مع المراكز والمؤسسات المحلية والعالمية، مشيدة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، في تنظيم ماراثون "وفاءً لمدينتي"، كما أشادت بالمشاركة المميزة لشرطة الشارقة في تنظيم الماراثون، وضمان سلامة المشاركين فيه.

وبعد وصول المشاركين في الماراثون، إلى أرض المدينة، وقع الجميع، وفي مقدمتهم سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ومنى عبد الكريم اليافعي، على وثيقة ولاء للمدينة كتبها طلابها وخريجوها.