"دفاع مدني الشارقة" يسيطر على حريق نشب في عدد من المستودعات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق اندلع، مساء الإثنين، في المنطقة الصناعية الخامسة، لعدد من المستودعات متنوعة التخزين، خلال نصف ساعة من اندلاعه، دون وقوع أية إصابات.

حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالدفاع المدني بالشارقة، في تمام الساعة الواحدة و 43 دقيقة، بوجود حريق في الصناعية الخامسة، وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ من مركز الصجعة وسمنان ومويلح والميناء، إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي، والحيلولة دون انتشاره إلى المستودعات المجاورة دون وجود إصابات، وتم تبريد الحادث وتسليمه للجهات المختصة لمعرفة مسبباته.

من جانبه، دعا العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، أصحاب المستودعات والشركات والمؤسسات الصناعية إلى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق ومراجعتها، والتأكد من صلاحية وعمل أجهزة الإطفاء ومخارج الطوارئ، وخطط السلامة والإخلاء.

وشدد العقيد النقبي على ضرورة تجديد شهادات استيفاء شروط الوقاية والسلامة من الحريق بشكل سنوي، وذلك من خلال مراجعة إدارة الدفاع المدني، لضمان استدامة عمل تلك الأنظمة، الأمر الذي يحول دون وقوع الحوادث او انتشارها، بالإضافة إلى فحص وصيانة طفايات الحريق اليدوية وصناديق الإطفاء، والتأكد من عملها وجاهزيتها، وخلو مسارات الطوارئ، وصلاحية بوابات الخروج عند الحريق، وتثبيت لوحاتها الإرشادية، وتوضيح مسارات الاخلاء ونقاط التجمع في حال وقوع الحريق.

وأوضح العقيد النقبي، بأن الإدارة أعدت خطة، لزيارات وقائية للمؤسسات والشركات الصناعية تقوم بها طواقم التفتيش لمتابعة تطبيق إجراءات السلامة والوقاية، كإجراء احترازي لحماية وسلامة العاملين.