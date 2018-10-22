سالم المهيري: سلطان القاسمي رسّخ الشورى في الشارقة

الشارقة 24:

ثمن سعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، القرارات السامية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن انتخاب المجالس البلدية ومجالس الضواحي.

وأكد سعادته، أن هذه الخطوة تأتي ترسيخاً لمبادئ الشورى، التي أرساها صاحب السمو حاكم الشارقة في الإمارة، من خلال إنشاء المجالس المتنوعة، التي تتكامل بين بعضها البعض، لتعزيز التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية، وتطوير معايير الخدمة المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة.

وأشار سعادة سالم علي المهيري إلى أنه بفضل الفكر الثاقب والرؤى الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، تتسارع خطوات إمارة الشارقة نحو تحقيق الإنجازات التي تجعلها تنافس كبرى المدن العالمية، وأن انتخابات المجالس البلدية، ومجالس الضواحي، تضيف إنجازاً جديداً يجعل الجميع يفتخر باختبار هذه التجربة، وتحمل المسؤولية، أمام هذا الاختيار الذي يعد أمانة تجاه إمارة الشارقة وأبنائها.