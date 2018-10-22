أكاديمية العلوم الشرطية تبحث تبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية

الشارقة 24:

بحثت أكاديمية العلوم الشرطية، بمقرها، مع وفد من قنصلية جمهورية كوريا الجنوبية بالدولة، العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، وفداً من قنصلية كوريا الجنوبية، ضم كلاً من كيم كيومين نائب القنصل للشؤون الثقافية، ونام هون جو نائب القنصل للشؤون الرياضية.

وقدم العقيد الدكتور محمد خميس العثمني للوفد الضيف، شرحاً، حول دور وطبيعة عمل الأكاديمية في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية والطلبة الموفدين من عدد من الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى الدورات التدريبية التي تنظمها الأكاديمية لمنتسبي وزارة الداخلية بدولة الإمارات.

وأعرب العقيد العثمني عن رغبة الأكاديمية في الاستفادة من الخبرات الكورية في المجالات الرياضية والعلمية، وبما يصب في مصلحة الطلبة والارتقاء بمستوياتهم في مختلف التخصصات.

بدورهم، أعرب أعضاء الوفد الكوري عن رغبتهم في التعاون المشترك مع الأكاديمية في تنفيذ برامج تدريبية يوظّف فيها الجانب الكوري خبراته، ووضعها تحت تصرف الأكاديمية، بما يضمن تحقيق مخرجات على درجة عالية من الإعداد والتأهيل البدني والتعليمي.

جاء ذلك بحضور المقدم حميد المشرخ مدير إدارة التدريب، والمقدم أحمد العويس نائب مدير إدارة التدريب، والرائد عبيد العسم رئيس قسم شؤون التدريب.