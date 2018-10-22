شرطة الشارقة تطرح 100 رقم مميز للوحات السيارات لـ "البيع المباشر الإلكتروني"

الشارقة 24:

طرحت القيادة العامة لشرطة الشارقة 100 رقم مميز للوحات المركبات الخاصة، عن طريق خدمة "البيع المباشر الإلكتروني"، وذلك بالتعاون مع "الإمارات للمزادات"، الشركة الرائدة في إدارة المزادات العلنية والإلكترونية، في منطقة الشرق الأوسط.

وتتضمن الباقة الجديدة التي طرحتها شرطة الشارقة، مؤخراً، 58 رقماً رباعياً مميزاً، و42 رقماً خماسياً، وجميعها من "الفئة الثالثة"، وتم إتاحتها عبر المنصة الموجودة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، أو من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية الخاصة بـ "الإمارات للمزادات".

وتمتاز الأرقام المميزة المطروحة ضمن هذه الباقة بتنوعها وتدرّج أسعارها، حيث تبدأ من 3000 درهم وتصل إلى 12000 درهم.

ومن أبرز هذه الأرقام "1550" و"1288" و"1170" و"1019" و"1071" و"1338" و"3435" و"5958" و"3302" و"10444" و"73334" و"45544" و"12112" و"99903"، والعشرات غيرها من الأرقام المميزة.

وأكد العقيد علي بو الزود مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، أن طرح هذه الباقة الجديدة من الأرقام المميزة للوحات المركبات الخاصة يندرج في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على إسعاد المتعاملين، وخاصةً محبي اقتناء الأرقام المميزة إلى جانب الارتقاء الدائم بالخدمات الشرطية وتحقيق الريادة في خدمة مجتمع الإمارة.

وأضاف مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، أن اعتماد آلية البيع المباشر الإلكتروني من خلال الإنترنت أو التطبيقات الذكية يأتي في ضوء النجاحات التي تحققت من خلال هذه الآلية بالتعاون مع الإمارات للمزادات، والتي حازت على رضا شريحة واسعة من جمهور المتعاملين وثقتهم بهذه الخدمة المميزة، التي تشكل امتداداً للخدمات المرورية التي تحرص شرطة الشارقة على تقديمها وفق أرقى الممارسات العالمية.

من جانبه، أعرب عمر مطر المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبالتعاون الوثيق والمتواصل مع إدارة ترخيص الآليات والسائقين، على تنظيم المزادات العلنية والإلكترونية وتوفير خدمة البيع المباشر الإلكتروني بوتيرة دورية، وبأحدث الطرق العصرية والمبتكرة التي تتميز بأعلى درجات الموثوقية والشفافية وسهولة الاستخدام، متوقعاً أن تجتذب هذه الباقة أعداداً كبيرة من الراغبين باقتناء أرقاماً مميزة لمركباتهم وتحقق النجاح المنشود.

وأكد المناعي حرص "الإمارات للمزادات" في إطار شراكتها مع شرطة الشارقة على إعطاء الأولوية القصوى لرضا المتعاملين، وكسب ثقتهم، انطلاقاً من التزام الجانبين وسعيهما الدؤوب إلى إسعاد الجمهور والمجتمع، باعتباره أولوية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الباقة الجديدة تتضمن العديد من الأرقام المميزة جداً وبأسعار مدروسة ومناسبة وتنافسية وجاذبة لمحبي اقتناء لوحات مميزة لمركباتهم.

ويُمكن للراغبين بالاطلاع على جميع الأرقام المعروضة للبيع المباشر من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.EmiartesAuction.com أو من خلال تحميل التطبيق المجاني لـ "الإمارات للمزادات" من "أبل ستور" أو "جوجل بلاي"، أو عبر زيارة مركز خدمة المتعاملين للشركة في مبنى إدارة المرور بمنطقة الرمثاء.

ويمكن أن تتطابق الأرقام المطروحة للبيع ضمن هذا الباقة مع سنوات ميلاد الأفراد أو تواريخ مناسبات لها رمزيتها لدى الأشخاص، أو حتى الأرقام المفضلة عند البعض، وغير ذلك من الأسباب التي تجذب محبي اقتناء الأرقام المميزة أو المستثمرين في هذا المجال أو الراغبين بإهداء رقم مميز لأعزاءهم، حيث يحق للفائز بالمزاد بعد إتمام إجراءات الشراء بشكل كامل التنازل عن الرقم المميز للغير.