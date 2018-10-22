شرطة الشارقة تبدأ بإصدار شهادات القيادة الصحراوية الأربعاء

الشارقة 24:

أعلن معهد الشارقة للسياقة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تدريب وإصدار شهادة قيادة مركبة بالمناطق الصحراوية للأفراد، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بدءاً من الأربعاء المقبل، بهدف تعزيز الأمن والسلامة والحفاظ على أرواح الأسر والعائلات ممن يرتادون البر.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تطوير مستوى الخدمات المقدمة إلى الجمهور، وإسعاد المتعاملين، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

يشتمل برنامج القيادة الصحراوية على منهاج خاص للتدريب على فنون القيادة فيها، ويشمل التدريب بشقيه النظري والعملي، في معهد الشارقة للسياقة في مثل تلك المناطق وبين الكثبان الرملية، وكيفية التعامل مع المركبة في حال علقت في الرمال، بطرق فنية وعلمية بحتة ليكون في مأمن أثناء رحلته البرية.