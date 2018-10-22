جمعية الشارقة التعاونية تكرم طلاب "الخدمات الإنسانية"

الشارقة 24:

ضمن استراتيجيتها في دعم وتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة، كرمت جمعية الشارقة التعاونية 10 طلاب من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، لإتمامهم تدريبهم العملي في الفروع والمكتب الرئيسي.

وتلقى الطلبة تدريبات عملية حول طبيعة سير العمل في إدارات الجمعية المختلفة والفروع، لتساعدهم في الاعتماد على أنفسهم، وتدربهم على عمليات التسوق والشراء دون الحاجة إلى من يعاونهم في ذلك.

وأوضحت إدارة الجمعية، بأنها تحرص على تنظيم برامج تدريبية بشكل دوري، لتأهيل ذوي الإعاقة، ودمجهم في محيطهم الاجتماعي وبيئة العمل، وذلك انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وتسخير قدراتهم، لخدمة أنفسهم والمجتمع الذي يعيشون فيه.

كما تستمر الجمعية في تقديم الدعم المادي والمعنوي بشكل سنوي لمدينة الشارقة للخدمات الانسانية، لتستمر في أداء رسالتها الإنسانية، وذلك من خلال تخصيص جزء من الزكاة السنوية لصالح المدينة.

كما عملت الجمعية على توظيف عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في الفروع والمكتب الرئيسي، بمتابعة وإشراف مباشر، تسهيلاً لدمجهم في المجتمع.