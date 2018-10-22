حاكم الشارقة يفتتح مؤتمر "الاستثمار في المستقبل" الأربعاء

الشارقة 24:

يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأربعاء، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، الدورة الثالثة من مؤتمر الاستثمار في المستقبل، التي تنظمها مؤسسة "القلب الكبير" المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، على مدار يومين، تحت شعار "الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية".

وتأتي الدورة الحالية من المؤتمر، الذي يحظى برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة "القلب الكبير"، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، وقرى الأطفال "أس أو أس".

ويبحث المؤتمر، في قضايا التنمية المستدامة للشباب في مختلف أنحاء العالم، وتحديداً في المناطق التي تعاني الأزمات والنزاعات والحروب والكوارث، وعلى الأهمية الكبيرة للدور التنموي في حماية مستقبلهم، ومستقبل أوطانهم، وفي تجنيبهم الانسياق وراء مسارات تطرفية أو إجرامية نتيجة واقع وظروف أجبروا على معايشتها، وسيطرح المتحدثون العديد من التحديات والفرص في هذا الصدد بغية الخروج بخارطة عمل دولية من الشارقة، للاستثمار الفاعل في مستقبل شباب العالم.

ويشهد المؤتمر في يومه الأول، تنظيم أربع جلسات نقاشية رئيسة، وخمس جلسات حوارية جانبية، وجلسة ختامية، فيما يشهد في يومه الثاني والختامي أربع جلسات نقاشية رئيسة، وست جلسات حوارية جانبية، إلى جانب الجلسة الختامية، ويشارك فيها مسؤولون وخبراء وشباب أصحاب تجارب ملهمة ومؤثرة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

متحدثون رئيسيون

يأتي على قائمة المتحدثين في الدورة الثالثة من مؤتمر الاستثمار في المستقبل، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، والشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بالشارقة، ومعالي عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، ونجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والناشطة العراقية نادية مراد الفائزة بجائزة نوبل للسلام 2018.

كما تضم قائمة المتحدثين أوجور حسين مدير التعليم غير الرسمي في وزارة التربية والتعليم بالمغرب، والسفير محمد عبدي عفي المبعوث الخاص للمفوضية حول وضع اللاجئين الصوماليين، وسيمون أوكونيل المدير التنفيذي لمؤسسة ميرسي كور، ونيكولا هيويت كبير مستشاري هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب متحدثين آخرين من مختلف أنحاء العالم.

برنامج اليوم الأول

الجلسات النقاشية الرئيسة

تنطلق فعاليات اليوم الأول، من "مؤتمر الاستثمار في المستقبل" بحفل الافتتاح الذي سيتحدث فيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتضم قائمة المتحدثين في الجلسة الافتتاحية: معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير، والناشطة العراقية نادية مراد الفائزة بجائزة نوبل للسلام 2018، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

الشباب والنزاعات وبناء السلام

وتنعقد الجلسة الأولى من المؤتمر تحت عنوان "الشباب والنزاعات وبناء السلام"، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويتحدث فيها كلٌ من السفير محمد عبدي عفي المبعوث الخاص للمفوضية حول وضع اللاجئين الصوماليين، وسايمون أوكونيل المدير التنفيذي لجمعية ميرسي كورب، والمراسل الصحافي شاكر غزال، وتدير الجلسة الإعلامية زينة اليازجي.

ريادة الأعمال كمحفز ودافع للنمو والتوظيف

وفي ثاني جلسات اليوم الأول من المؤتمر تحت عنوان "ريادة الأعمال كمحفز ودافع للنمو والتوظيف"، والتي تقام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يتحدث كل من سيف أبو زيد الرئيس التنفيذي لشركة مافريكس الدولية، ووليد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة موم، ونجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وآسيا ريشيو مؤسس Evolvin للنساء.

الممارسات الاجتماعية التي تعيق الشابات من تحقيق طموحاتهن

وتبحث الجلسة النقاشية الثالثة، "القواعد والممارسات الاجتماعية التي تعيق الشابات من تحقيق طموحهن"، والتي تقام بالشراكة مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ويتحدث فيها كلٌ من الدكتورة العنود الشارخ الباحثة في التركيبة السكانية المتعلقة بالشباب والنوع الاجتماعي، وتانو بريا أوتنج باحثة أولى في معهد اقتصاديات النقل بأوسلو، وتدير الجلسة نيكولا هيويت مستشار أول في هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي.

المهارات الحياتية كنهج جديد للتعليم

وتحمل الجلسة النقاشية الرابعة عنوان "المهارات الحياتية كنهج جديد للتعليم"، وتقام بالشراكة مع منظمة يونيسيف، ويتحدث فيها كلٌ من هديل نصر الدين مسؤولة المشاريع في مؤسسة النيزك في فلسطين، وأوجور حسين مدير التعليم غير الرسمي في وزارة التربية والتعليم بالمغرب، ويديرها ألبرتو بيانكولي اختصاصي التعليم لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ختام اليوم الأول من المؤتمر

يختتم اليوم الأول من المؤتمر فعالياته بكلمات رئيسة لكل من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، ومريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير.

"منتدى الشباب" في اليوم الثاني

وتنطلق فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر تحت اسم منتدى الشباب، ومن أبرز المتحدثين في افتتاح اليوم الثاني: معالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، وريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وعمر البوسعيدي كاتب ورائد أعمال ومقدم برامج في راديو Pulse 95 .

ويضم "منتدى الشباب" أربع جلسات نقاشية رئيسة تهدف إلى تسهيل المناقشة وتحفيز مشاركة كافة الحضور "طلاب المدارس الثانوية والجامعات والدراسات العليا"، في النقاش مع المتحدثين الرئيسيين خلال الحلقات والجلسات الحوارية للمنتدى.

ومن خلال المنتدى، سيتم تحديد ودراسة كافة التحديات التي تواجه الشباب، والخروج بطرق وحلول مختلفة تساعد على تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً، كما سيقدم المنتدى منصة للشراكات الجديدة، ولمشاركة التجارب البناءة، والدروس المستفادة، والطرق المبتكرة والمستحدثة للوصول إلى تمكين الشباب وإشراكهم في التنمية الإقليمية.

وسائل التواصل الاجتماعي كنهج للتغيير والتنمية

وتأتي الجلسة النقاشية الأولى في اليوم الثاني تحت عنوان "وسائل التواصل الاجتماعي كنهج للتغيير والتنمية"، ويتحدث فيها كلٌ من المراسل الصحافي شاكر غزال، وزينب العقابي متحدثة تحفيزية ومؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الملك ناشط في الإعلام الاجتماعي ومتخصص في الوعي الصحي، ويدير الجلسة حسام شاهين رئيس الشراكات مع القطاع الخاص في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

إسهامات شبابية في الحد من مخاطر التغيرات المناخية

وتبحث الجلسة النقاشية الثانية تحت عنوان "الشباب والتغير المناخي" إسهامات الشباب على صعيد قضايا التغير المناخي والمحافظة على البيئة، ويتحدث فيها بارني سوان، مدير دولي لـ climate Force وأميرة المرزوقي ناشطة إماراتية في مجال البيئة.

جلسة ملهمة- فريق الرالي

تنظم هذه الجلسة الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في باكستان، وتستعرض تجربة Pakistan’s all-girls formula team وهو أول فريق للفتيات في باكستان ينجح في صنع سيارة فورمولا 1، ويتحدث في الجلسة عضوات الفريق صباح زمان، وازكا اختار، ووردة جمال.

تعزيز مهارات اتخاذ القرار عند الشباب

تهدف هذه الجلسة النقاشية إلى تعزيز مهارات اتخاذ القرار عند الشباب، واتباع إرشادات خاصة بسياسة اتخاذ القرار، ويتحدث فيها طلاب مبعوثون من مجلس الشباب الاستشاري التابع لقرى الأطفال أس أو أس، وكليات العالم المتحد، وجمعية الشباب اللبناني المتحد.

ختام الدورة الثالثة

ويختتم مؤتمر الاستثمار في المستقبل فعالياته "بإعلان الشباب" والذي سيتم تقديمه من قبل أعضاء مجلس الشباب الاستشاري التابع لقرى الأطفال أس أو أس.

وتدعو اللجنة الراغبين في حضور المؤتمر للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمؤتمر http://iifmena.org/ ، ليكونوا جزءاً فاعلاً ومؤثراً في قضية مناصرة الشباب ودعم تطلعاتهم، ومساندة أحلامهم، ومشاركة الحضور بآرائهم ومقترحاتهم، بهدف الوصول إلى حلول عملية، تسهم في توظيف طاقات الشباب، في عملية النمو الذي تسعى إليه المجتمعات.