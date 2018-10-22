"كهرباء الشارقة" تنظم ملتقى لتقييم أداء الإدارات

الشارقة 24:

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ممثلةً في فريق متابعة الأداء، ملتقى لتقييم الأداء واستعراض النتائج والانجازات التي حققتها الإدارات المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2018، وذلك في ضوء الأهداف التي حددتها كل إدارة منذ بداية العام.

تم خلال الملتقى مناقشات جماعية وفردية وعروض تقديمية لنتائج بطاقة الأداء المتوازن، ومؤشرات الأداء، وذلك تماشياً مع رؤية واستراتيجية الهيئة ومبادئها الـ 15.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تحرص دائماً على نشر ثقافة الوعي بأهمية الرقابة الذاتية للأداء، مما له الأثر على المؤشرات الاستراتيجية للهيئة.

وأثنى رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، على الدور المتميز والبارز لفريق متابعة الأداء، حيث أنهم استطاعوا بكفاءة عالية ربط كافة إدارات الهيئة باستراتيجية موحدة، وتمكنوا من حث الموظفين على استمرار متابعة مؤشرات الأداء وتقييمها شهرياً.

وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذه الاجتماعات الدورية لمناقشة الأداء يأتي ضمن أهداف الهيئة، الرامية إلى تعزيز الجودة والتنافسية وتبادل المعرفة وثقافة التميز في الأداء بين الموظفين ومختلف الإدارات، وبالتالي تحسين الخدمات التي تقدمها إدارات الهيئة المختلفة للمشتركين وتحقيق النتائج التي تفوق التوقعات، مؤكداً أن التميز في خدمة المتعاملين وفق أفضل الممارسات هو ضمن أولويات هيئة كهرباء ومياه الشارقة التي تحرص في خطتها الاستراتيجية على مواكبة التطورات التي يشهدها العالم اليوم، للوصول إلى أرقى المستويات في مجال خدمة المشتركين عبر استخدام أفضل التقنيات التكنولوجية الحديثة لتحقيق التطلعات وكسب ثقة المشتركين وفق رؤية استراتيجية واضحة.

وأوضحت المهندسة إيمان الخيال رئيس فريق متابعة الأداء ومدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال، أن تأسيس هذا الفريق يهدف إلى نشر ثقافة التميز المؤسسي، وإيماناً بدور كل موظف في الهيئة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات بدءاً من مرحلة التخطيط إلى متابعة وتقييم الأداء شهرياً ثم مرحلة التنفيذ.

وأضافت الخيال، أنه رغم التحديات والصعوبات التي واجهت عمل الفريق، إلا أن العمل بروح الفريق الواحد وحرص الإدارات على ربط أهدافهم مع استراتيجية الهيئة، ساهم بشكل كبير في إنجاز المهام المرجوة.

كما أشارت الخيال إلى أن الهيئة تحرص باستمرار على التحسين بوضع استراتيجيات والخطط البديلة، لضمان استمرارية العمل للوصول إلى الأهداف المرجوة وتحقيق متطلبات المشتركين، وتحاول دائماً اشراكهم في اتخاذ القرارات، من خلال التعرف على مقترحاتهم ودراستها وتطويرها.

واستعرضت المهندسة إيمان الخيال، في نهاية الملتقى، عدد من المحاور والمستجدات وورش العمل التي سيتم تنفيذها لوضع الأهداف التشغيلية لعام 2019، وتشجيع الإدارات على تبادل الخبرات في كيفية استغلال الفرص للحد من المعوقات والصعوبات.