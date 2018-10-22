حاكم الشارقة يلغي قرار تشكيل لجنة تقييم وتصنيف شركات مقاولات البناء والباطن

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بإلغاء القرار الإداري رقم 19 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة لتقييم وتصنيف شركات مقاولات البناء ومقاولي الباطن في إمارة الشارقة.

ويقضي القرار الإداري رقم 14 لسنة 2018 م، بأن يُلغى القرار الإداري رقم 19 لسنة 2012، بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة لتقييم وتصنيف شركات مقاولات البناء ومقاولي الباطن في إمارة الشارقة.

ويكلف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بإصدار قرار لتنظيم مزاولة أعمال وأنشطة المقاولات، على أن يتضمن قراره أحكام القرار الإداري الملغى رقم 19 لسنة 2012.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.