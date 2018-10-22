بلدية الحمرية تنظم 5594 حملة تفتيشية في الربع الثالث من 2018

الشارقة 24:

أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن البلدية تتواصل للقيام بدورها في الحفاظ على الصحة من خلال الحملات التفتيشية والوقائية بهدف ضمان اتباع الخطوات العلمية في تحقيق الرقابة، بما ينعكس على راحة القاطنين في منطقة الحمرية.

وأثنى الشامسي على جهود كافة كوادر البلدية في مختلف الإدارات والأقسام لإنجاح خطط البلدية في استحداث بيئة صحية سليمة، ومراقبة كافة المنافذ للوقوف على جوانب التطويرية والتحسينية للارتقاء بالأداء، وذلك بهدف تحقيق التنمية.

ولفت الشامسي إلى أن قسم الزراعة والحدائق، ووفق أبرز النتائج والإحصائيات للربع الثالث من العام الجاري، عمل على زراعة 9 آلاف شتلة، تشمل النخيليات وأشجار الزينة ومغطيات التربة، بالإضافة الى زراعة 8 آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء.

وكشف الشامسي أن أخصائي قسم الصحة العامة بالبلدية، قد نفذوا العديد من العمليات المتكاملة لمكافحة الآفات الصحية، موضحاً أن الحملات التفتيشية والوقائية شملت مصليات العيد والمدارس بـ 4 حملات، وحملات التفتيش والتقصي لمواقع الحشرات بمعدل 5594 موقعاً، بالإضافة لمكافحة الزواحف في 393 موقعاً بالحمرية.

منوهاً إلى أن البلدية دأبت من خلال شعبة مكافحة آفات الصحة العامة، خلال العام الجاري على تنفيذ زيارات إلى ما يقارب 9076 موقعاً لمكافحة الذباب، علاوةً على إنشاء 546 محطة لمكافحة الحشرات الطائرة.

أما بشأن قسم رقابة الأغذية في البلدية، أكد الشامسي، أنه تمت مصادرة وإتلاف 162 كغم من المواد الغذائية الجافة والخضروات واللحوم، وتم تحرير 42 مخالفة غذائية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى أن القسم عمد إلى تكثيف الزيارات التفتيشية بواقع 353 زيارة تفتيشية ورقابية.

وفيما يخص قسم الرقابة والتفتيش البلدي، بين الشامسي بأن البلدية نجحت في حملاتها التفتيشية، وانعكس ذلك على انخفاض المخالفات المرتكبة، بسبب زيادة الوعي المجتمعي واحترام التعليمات وأنظمة البلدية.

نفذت البلدية العديد من الحملات التفتيشية والرقابية في المنطقة، شملت المخالفات الشواء في الأماكن غير المخصصة بـ 3 مخالفات، ومخالفة المركبات المعروضة للبيع على الطريق العام بـ 4 مخالفات، ومخالفة لصيد الأسماك في الأماكن الممنوع الصيد فيها.