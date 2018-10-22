"أشغال الشارقة" تحصد برونزية "ستيفي" العالمية

الشارقة 24:

حصلت "دائرة الأشغال العامة بالشارقة" على جائزة "ستيفي العالمية"، ضمن الدورة الـ 15 للجائزة، التي تعد من أرفع الجوائز الدولية في مجال التخطيط الفعال وتنمية المهارات للاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وذلك في إنجاز نوعي يُضاف إلى مسيرة التميز العمراني والإداري للدائرة، والعمل المتقن والاستراتيجية المؤسسية التي تتبعها.

وتنافس على الجائزة نحو 4000 مرشّح من المؤسسات والأفراد والأعمال المتميزة والمبدعة، يمثلون أكثر من 60 دولة، واستلمت الدائرة الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن، السبت، بحضور نخبة من صناع القرار ورواد الأعمال.

ولفت سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، إلى أن الإنجاز يمثل تأكيداً جديداً على نجاح الدائرة بالاستخدام الأمثل للموارد البشرية الرامية دائماً إلى تعزيز مؤشرات العمل وتطوير الأداء العلمي الاحترافي بصورة مستمرة، بالإضافة إلى تحقيق التنافسية العالمية.

وحازت الدائرة على الفئة البرونزية في مجال أفضل ممارسة داخلية على صعيد تسخير الموارد البشرية في خدمة الدائرة وزيادة الإنتاجية، وأكد عبد الله بو علي مدير إدارة الموارد البشرية بالدائرة أن العلاقة المتبادلة القائمة على الاحترام والمحبة والولاء الوظيفي لا سيما في ظل انفتاح كافة أشكال التواصل الأفقية والعمودية بين المدراء والموظفين بالدائرة، كان لها بليغ الأثر نحو تنمية موارد بشرية كفؤة ومبتكرة، وبالتالي تتويجنا بهذه الجائزة.