"مالية الشارقة" تستعرض أهدافها الاستراتيجية التطويرية

الشارقة 24:

استقبلت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مُؤخراً، وفداً من دائرة الطيران المدني بالشارقة، بهدف الاطلاع على ممارسات الدائرة في التخطيط الاستراتيجي، والاستفادة من خبراتها في مجال التطوير والتحديث وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

وكان في استقبال الوفد، بدر آل علي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في دائرة المالية المركزية، وفريق الإدارة، الذي رحب بالوفد الزائر، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات والخبرات من أجل مواصلة مسيرة التحسين المستمر في عمل مؤسسات حكومة الشارقة.

وقدم بدر آل علي عرضاً تقديمياً حول دائرة المالية المركزية، تضمن نبذة عن تاريخ الدائرة ورؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها الاستراتيجية، ومراحل تطور الهيكل التنظيمي 2016-2017، وكذلك مراحل تطور الخطة الاستراتيجية 2006-2018، إلى جانب التعريف بالهيكل الإداري للدائرة.

واستعرض آل علي أبرز الإنجازات التي تمكنت إدارة التخطيط الاستراتيجي من تحقيقها خلال الفترة الماضية، وأهمها وضع مبادئ وضوابط لإدارة وتوجيه العمليات وتحسين الإنتاجية، وإعداد وتطوير وتحديث الخطة الاستراتيجية، وإعداد أهداف ومبادرات خاصة بها وربطها بمؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق تلك الأهداف، إضافةً إلى التعاقد مع شركة عالمية لإعداد الخطة الاستراتيجية 2019-2021 وفق أرقى المعايير المواكبة للتطور الحكومي.