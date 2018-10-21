"البيئة والمحميات" بالشارقة تشارك بمؤتمر "رامسار" 24 أكتوبر

الشارقة 24 – وام:

تشارك هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، بفعالية جانبية، في مؤتمر الأطراف الـ 13 لاتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية "رامسار"، الذي يعقد بدبي، وتقام الفعالية تحت عنوان "استراتيجية رصد أعداد الطيور المائية الساحلية وموائلها في شبه الجزيرة العربية"، في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

وتنظم الهيئة خلال هذه المشاركة فعالية جانبية، تعرض فيها نتائج ورشة تطوير استراتيجية إقليمية لرصد ومراقبة الطيور المائية وموائلها في منطقة شبه الجزيرة العربية، انطلاقاً من سعيها لتطوير استراتيجية رصد الطيور المائية والأراضي الرطبة، حيث تتمثل أهداف هذه الاستراتيجية بالمساهمة في الحفاظ على تجمعات الطيور المائية الساحلية وموائلها في شبه الجزيرة العربية.

وذكرت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أن الهيئة تعمل انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرارات المجلس التنفيذي للإمارة، والاستراتيجية الوطنية للبيئة لدولة الإمارات، آخذة بعين الاعتبار العمل النشط في تحديد وتوثيق ورصد التغيّرات بالوضع الإيكولوجي للأراضي الرطبة، ذات الأهمية الدولية "المواقع الحرجة"، والمساعدة في تطوير وتحليل الوضع الإقليمي الحالي للأراضي الرطبة الساحلية، وذلك لدعم المرحلة الأولى من تطوير البرنامج الإقليمي، وتعزيز التحالفات الاستراتيجية بين المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، للحفاظ على الموائل الساحلية، وتحسين فاعليتها بالمنطقة وتشجيع تبادل البيانات والقدرات.