بلدية الشارقة توّعي بأهمية الحد من الهدر الغذائي

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة الشارقة، ممثلة بإدارة تقييم المطابقة والتثقيف الصحي، وإدارة التفاعل المؤسسي، عدداً من الفعاليات، بمناسبة يوم الغذاء العالمي، لتعزيز الوعي بأهمية القضاء على الجوع، ولإظهار الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، حيث استهدفت هذه الفعاليات أفراد الجمهور في عدد من الأماكن، والتي سلطت الضوء على أهمية التنوع البيولوجي في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير غذاء صحي وآمن لأفراد المجتمع، في ظل ما تعانيه شعوب مختلفة من نقص الغذاء.

وأوضحت الشيخة مها المعلا رئيس قسم تقييم المطابقة بالبلدية، أن مشاركة بلدية مدينة الشارقة في الاحتفال بيوم الغذاء العالمي، تأتي انطلاقاً من حرصها الشديد على تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية القضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية الحاصل في مختلف دول العالم، وانسجاماً مع توجهات الدولة في مجال التنوع البيولوجي، واتساقاً مع أهداف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في هذا الصدد، والحد من الهدر الغذائي من خلال اتباع ممارسات غذائية سليمة وعدم شراء كميات من الغذاء تفيض عن الحاجة.

وأشارت المعلا، إلى أن هناك أكثر من 820 مليون شخص حول العالم يعانون من نقص التغذية المزمن وفقاً لأحدث تقارير الفاو عن حالة الأمن الغذائي والتغذية لعام 2018، ولذا فإن تعزيز الوعي في هذا المجال يعتبر من أساسيات القضاء على الجوع، كما حرصت البلدية من خلال هذا الاحتفال إلى خلق عادات صحية سليمة لدى أفراد المجتمع، وإعطائهم بعض النصائح المفيدة عند شراء الأغذية، وحثهم على اختيار المنتجات العضوية الأفضل صحياً، وتعريفهم بالطرق السليمة لتخزين الأطعمة، وتشجيعهم على الإكثار من الزراعة المنزلية.

من جانبه، أكد علي عبيد الحمودي مدير إدارة التفاعل المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة، أنه تم تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات بهذه المناسبة، بالتعاون مع إدارة تقييم المطابقة والتثقيف الصحي، والتي شملت معرضاً توعوياً وتوزيع العديد من المنشورات التثقيفية بمستشفى القاسمي، وعمل فحوصات طبية إلى جانب معرض توعوي، وتوزيع نشرات توعوية وأنشطة تعليمية في صالة حديقة العزرة، إلى جانب معرض توعوي آخر وفحوصات طبية وتوزيع منشورات تثقيفية في سوق الجبيل.

وأوضح أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قامت أيضاً بعمل تثقيف مباشر للجمهور في السوق، مشيراً إلى أن البلدية حرصت على استهداف الأماكن النشطة والحيوية لإيصال رسالتها لأكبر شريحة من الجمهور.