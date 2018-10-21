"موارد الشارقة" تحتفل بتخريج 188 منتسباً للدبلومات المهنية

الشارقة 24:

احتفلت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بالتعاون مع جامعة الشارقة، يوم الأحد، بتخريج 188 من منتسبي برامج الدبلومات المهنية لموظفي الحكومة والباحثين عن عمل، البالغ عددها 10 دبلومات، والتي أقيمت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وكرّم سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، يرافقه الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، الخريجين.

وحضر الحفل، الذي أقيم، بمقر مجمع كليات الطب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة، عبد الله إبراهيم الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع بدائرة الموارد البشرية بالشارقة، وسلطان محمد معضد الكتبي نائب مدير إدارة برامج تطوير الموارد البشرية، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وماجد محمد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، والدكتور عبد الرحمن الهاشمي مدير إدارة الخدمات، وخالد عبد الله الرابوي مدير إدارة العلاقات العامة، إلى جانب عدد من المسؤولين في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة .

ورحب سعادة الدكتور طارق بن خادم بالحضور، ثم ألقى كلمة أكد فيها أهمية تطوير العنصر البشري، الذي يعتبر من أهم الأولويات التي وضعت ضمن استراتيجيات حكومة الشارقة المنبثقة من الرؤية السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، المتمثلة بتطوير المعارف والمهارات والقدرات للكوادر الوطنية، لمواكبة التطورات والتحديات المحلية والعالمية.

وأكد سعادته، أن الدائرة بادرت بتنفيذ دبلومات مهنية لكافة التخصصات الإدارية والفنية، بالتنسيق والتعاون مع جامعة الشارقة، لتأهيل وتدريب الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية، في ظل التنمية المستدامة.

من جانبه، هنأ الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس الجامعة، بتخريج هذه الكوكبة من أبناء الوطن، والخريجين على إنجازهم، الذي سيمكنهم من تعزيز واجباتهم ومسؤولياتهم في تنمية هذا الوطن.

ونفذت البرامج، بواقع 4 دبلومات مهنية لموظفي حكومة الشارقة، الذين بلغ عددهم 65 موظفاً وموظفة، في إعداد القيادات الحكومية، والاتصال الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي، وضريبة القيمة المضافة، وإدارة الموارد البشرية، إلى جانب 6 دبلومات مهنية للباحثين عن عمل، والذين بلغ عددهم 123، وهي: الدبلومات المهنية في الخدمات المصرفية، والشؤون القانونية والإدارية، وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة، والعمل الاجتماعي، والإرشاد السياحي، والاتصال الحكومي والإعلام الإلكتروني.