بلدية خورفكان تباشر في مشروع شبكة الصرف الصحي بمنطقة المديفي

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشفت المهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان عن بدء قسم الخدمات البيئية بالبلدية تنفيذ الأعمال التمهيدية لمشروع شبكة الصرف الصحي بمنطقة المديفي.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود البلدية الرامية لتحسين الخدمات المقدمة لمتعامليها وأهالي منطقة المديفي، والتي تعد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأوضحت القاضي، أن المشروع يخدم القطاعين السكني والتجاري على حد سواء، لافتة إلى انعكاساته المتمثلة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة والمظهر الجمالي للمنطقة، حيث يُنهي معاناة الأهالي في تصريف مياه الصرف الصحي بواسطة "التناكر" التقليدية.

وعن تفاصيل المشروع صرحت مدير بلدية خورفكان؛ بأنه يتضمن محطة معالجة تصل طاقتها التشغيلية لنحو 1400 متر مكعب من مياه الصرف الصحي في اليوم الواحد.

ونوهت إلى أن طاقة تخزين المخلفات في الشبكة تصل إلى2040 متراً مكعباً، منفصلة عن شبكة تصريف مياه الأمطار التي يتم استغلالها في أوجه استفادة متعددة.