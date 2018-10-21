العميد بن عامر يستقبل وفد مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية

الشارقة 24:

استقبل العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، بمكتبه أعضاء وفد مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والذين قدموا لمقر القيادة، للتعبير عن عظيم شكرهم وامتنانهم لما وجدوه من تعاون بناء ومثمر من خلال مشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة، وإسهامها الكبير في تنظيم سباق الطريق، والذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تحت شعار "وفاءً لمدينتي"، وأشاد أعضاء الوفد بالدور الاجتماعي الذي تقوم به شرطة الشارقة من خلال تقديم خدماتها المقدرة لجميع أطياف المجتمع.

من جانبه ثمن العميد بن عامر الدور والبعد الإنساني لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والجهود العظيمة التي تقدمها لشريحة هامة في المجتمع، مؤكداً على قيام شرطة الشارقة بدورها الإيجابي في ربطها للنسيج الاجتماعي بين مختلف قطاعات المجتمع، وذلك بتسخيرها لكل إمكانياتها المتاحة، بهدف تقوية الروابط وتعزيز الثقة مع المتوفرة مع كافة المؤسسات والهيئات العاملة بإمارة الشارقة، وذلك بالمساهمة الفاعلة في مشاركتهم ودعم جهودهم التي يقومون بها في مختلف المجالات.

كما قدم شكره لوفد مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على اللفتة الكريمة المتمثلة في تكريم شرطة الشارقة.