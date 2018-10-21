سلطان بن أحمد: شكراً لـ "الاتحادية للشباب" على استضافتي في "100 موجَه"

الشارقة 24 - محمود سليم:

توجه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بالشكر إلى المؤسسة الاتحادية للشباب، على دعوته لإلقاء كلمه خلال برنامج "100 موجه" باعتباره أحد الشخصيات الملهمة التي تركت إنجازاتها بصمة مهمة.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، في تصريحات لـ "الشارقة 24": أتمنى أن يكون الجمهور استفاد من الجلسة، كما كانت مفيدة لي شخصياً.. وشكراً لمعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، على الاستضافة، والشكر موصول لفريق العمل الذي نظم هذه الجلسة.