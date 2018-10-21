العقيد الكي يشهد تخريج 8 دورات تخصصية بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

اختتمت إدارة معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بحضور العقيد علي الكي نائب مدير المعهد، 8 دورات تخصصية متنوعة جاءت تحت عنوان "إعداد المدربين، والتوثيق وضبط الوثائق، وحقوق المشتبه بهم والمتهمين، وأيضاً صناعة حقائب المعرفة، وفن الإقناع، والتحليل الإحصائي، ومؤشرات مقاييس الأداء الرئيسية، بالإضافة لورشة تعريفية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأزمة النزوح"، وذلك في معهد تدريب الشرطة، بمشاركة الضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف الإدارات بشرطة الشارقة.

وأشاد العقيد الكي بمستوى الدورات وبالبرامج التي طرحتها، وأهميتها في زيادة الحصيلة المعرفية والعملية، مؤكداً أن عقد هذه الدورات يأتي في إطار حرص شرطة الشارقة على صقل وتطوير مهارات منتسبيها، من خلال تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على العمل وفق قواعد معرفية، وأسس علمية.

وفي ختام حفل التخريج، كرم نائب مدير إدارة معهد تدريب الشرطة المحاضرين، ومنتسبي الدورات متمنياً لهم الاستفادة من المعلومات والمهارات التي قدمت لهم وتطبيقها في مجالات عملهم المختلفة.