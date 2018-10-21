مجلس ضاحية الخالدية ينظم لقاءً للأهالي ضمن مبادرة "يلستنا"

الشارقة 24:

أكد مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، أهمية الترابط الأسري والمسؤولية الاجتماعية للأسرة، وتفعيل دور الأفراد في المجال الأسري والاجتماعي، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع والمحافظة على نسيجها.

وأشاد المجلس بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته الدائمة لتأمين سبل استقرار الأسر وترابط أفرادها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس، الجمعة، ضمن مبادرة "يلستنا"، الهادفة إلى تعزيز الترابط من خلال توثيق التلاقي بين المواطنين، وأيضاً الاستماع إلى أهم الموضوعات التي تخصهم.

وفي كلمته رحب خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية بالحضور، مشيراً إلى أن مواصلة حرص المجلس على تنظيم مبادرة "يلستنا"، تأتي في إطار تعزيز التواصل الدائم مع الأهالي والأسر، إلى جانب طرح الموضوعات التي تخصهم واحتياجاتهم ليظل المجلس وفق استراتيجية دائرة شؤون الضواحي والقرى همزة وصل بين المجتمع والحكومة.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تخصيص أرض مناسبة لقوارب الصيد، بجانب إيجاد آلية عمل مشتركه بالتعاون مع جهات الاختصاص لهدم المنازل المهجورة، ودرء أخطارها، علاوة على وضع إنذارات لأصحاب قوارب الصيد العشوائية.